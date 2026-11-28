Diễn đàn do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn.

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản, trái cây quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thị trường và nhu cầu tiêu thụ đa dạng, thương mại trái cây giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, đặc thù của trái cây tươi là thời gian bảo quản có giới hạn, dễ chịu tác động bởi điều kiện vận chuyển và lưu kho. Do vậy, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng mở rộng thị trường mà còn ở năng lực tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng, bảo đảm hàng hóa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian và chi phí.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng trái cây tươi theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững, trong đó cần tăng cường liên kết chặt chẽ từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ.

Theo định hướng này, hạ tầng thương mại và logistics có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả lưu thông, bảo đảm chất lượng hàng hóa và giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đặc biệt, hệ thống chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho lạnh và các dịch vụ hỗ trợ thương mại cần được quan tâm phát triển, đáp ứng yêu cầu tập kết, phân loại, bảo quản và phân phối trái cây tươi.

Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tổ chức lưu thông hàng hóa. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối giữa các khâu trong chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Quang cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung làm rõ nhu cầu xuất nhập khẩu trái cây tươi Việt Nam – Trung Quốc; giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận, lưu thông hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại và logistics khu vực biên giới; cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu.

Với vị trí cửa ngõ giao thương và hệ thống cửa khẩu kết nối trực tiếp với Trung Quốc, Lạng Sơn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu và kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai nước.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn bình quân khoảng 2.000 xe/ngày, thời điểm cao điểm vượt 2.300 xe/ngày, trong đó phương tiện chở nông sản chiếm trên 70%. Đáng chú ý, lũy kế 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động giao thương cũng như vai trò kết nối ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Để phát huy lợi thế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics; phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, vận tải lạnh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh. Các giải pháp này hướng tới nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí logistics, đặc biệt đối với những mặt hàng nông sản, trái cây tươi đòi hỏi điều kiện vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt.