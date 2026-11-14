Thúc đẩy kết nối các giá trị văn hóa ẩm thực với phát triển du lịch

Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 để lại ấn tượng sâu sắc đối với đông đảo Nhân dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 8 - 11/10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 đã trở thành không gian hội tụ, giao lưu và trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của nhiều vùng miền. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng của các xã, phường trong tỉnh, cơ sở đào tạo du lịch, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với hơn 600 món ăn, đồ uống được giới thiệu, trình bày công phu, liên hoan đã mang đến cho Nhân dân và du khách hành trình khám phá phong phú, từ những món ăn dân dã, thân thuộc đến các đặc sản mang đậm dấu ấn từng vùng miền.

Dạo quanh các gian hàng, thực khách có thể bắt gặp nhiều hương vị đặc trưng như xôi ngũ sắc, cá nướng pa pỉnh tộp, chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, gà nướng lụi Gia Lai, chè Tây Nam bộ, bánh chưng Phú Thọ, nem Bùi, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh... Cùng với đó là những món ngon của xứ Thanh như nem chua, vịt Cổ Lũng, bánh răng bừa Xuân Lập, bánh gai, cơm lam... Mỗi món ăn mang một hương vị riêng, gắn với nguyên liệu, cách chế biến và tập quán sinh hoạt của cộng đồng địa phương. Sự giao thoa ấy không chỉ làm phong phú trải nghiệm của thực khách mà còn giúp những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực các vùng miền được giới thiệu một cách sinh động.

Điểm hấp dẫn của liên hoan còn nằm ở sự kết hợp giữa ẩm thực và các hoạt động văn hóa. Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với những trò chơi, trò diễn dân gian cùng các chương trình nghệ thuật đã tạo nên không khí sôi động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa cộng đồng. Tại các gian hàng, cách thức giới thiệu món ăn cũng được đầu tư theo hướng sáng tạo, chuyên nghiệp. Đây cũng là cách để ẩm thực vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện, trở thành trải nghiệm văn hóa có sức hấp dẫn đối với du khách.

Đánh giá về sức hút của sự kiện, bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa, cho rằng: “Liên hoan là dịp để các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu dịch vụ, tiếp cận khách hàng và tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các địa phương. Việc quy tụ đa dạng món ăn, sản vật trong cùng một không gian cũng đem đến cho doanh nghiệp thêm ý tưởng xây dựng các hành trình trải nghiệm. Trong đó, chúng tôi đang nghiên cứu phát triển thêm các tour du lịch gắn với khám phá ẩm thực xứ Thanh, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa thông qua những món ăn đặc trưng, không gian thưởng thức và câu chuyện của người làm nghề trên địa bàn tỉnh”.

Sức hút của liên hoan được thể hiện rõ qua lượng khách tham quan và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự kiện đã thu hút trên 400 nghìn lượt thực khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm trực tiếp; doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 40 tỷ đồng. Đáng chú ý, công tác truyền thông số được triển khai chủ động, góp phần mở rộng sức lan tỏa của sự kiện. Trong khuôn khổ liên hoan, các phiên livestream, video và bài viết ghi nhận khoảng 500 nghìn lượt tiếp cận cùng 1 nghìn lượt bình luận, tương tác. Cho thấy, ẩm thực có sức hấp dẫn lớn khi được đặt trong một không gian trải nghiệm phong phú, đồng thời mở ra cơ hội kết nối hoạt động văn hóa với thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 đã khép lại, song những kết nối, cơ hội hợp tác đã được tạo dựng sẽ tiếp tục được vun đắp. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và ứng dụng công nghệ số. Hy vọng rằng, liên hoan văn hóa ẩm thực sẽ từng bước trở thành sự kiện thường niên có sức lan tỏa, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn”.

Từ thành công của liên hoan, việc phát huy giá trị văn hóa ẩm thực đã, đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nối bằng những hoạt động liên kết, quảng bá và khai thác cụ thể trong thực tiễn. Bởi, khi văn hóa ẩm thực được gìn giữ, làm mới và kết nối hiệu quả với sản phẩm du lịch, mỗi món ăn không chỉ lưu giữ hương vị của một vùng đất mà còn trở thành lời mời gọi du khách đến khám phá, trải nghiệm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.