Thúc đẩy IPO quy mô lớn, đưa doanh nghiệp FDI lên sàn

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện “Viet Nam Becoming” do Chứng khoán SSI tổ chức sáng ngày 18/9, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên đây không phải điểm kết thúc mà mở ra một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi thị trường tiếp tục được hoàn thiện.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, quá trình phát triển thị trường cần bảo đảm cân bằng ba trách nhiệm. Thứ nhất, thị trường vốn phải giúp doanh nghiệp Việt Nam huy động nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.

Thứ hai, thị trường cần cung cấp cho nhà đầu tư trong nước một môi trường an toàn, minh bạch và đáng tin cậy để đầu tư các khoản tiết kiệm và tích lũy tài sản trong dài hạn.

Thứ ba, thị trường phải bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng, hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trong thu hút dòng vốn toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, ba mục tiêu này có mối liên hệ chặt chẽ. Một thị trường bảo vệ nhà đầu tư và vận hành minh bạch sẽ thu hút thêm nguồn vốn trong và ngoài nước; nguồn vốn sâu rộng hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ yêu cầu đó, những năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách nhằm cải thiện hạ tầng và khả năng tiếp cận thị trường. Trong đó có cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện, qua đó tháo gỡ một trong những trở ngại đối với nhóm nhà đầu tư này.

Hệ thống công nghệ thông tin mới cũng được đưa vào vận hành, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán. Gần đây, mô hình Global Broker (mô hình các công ty môi giới hoạt động xuyên biên giới) tạo thêm kênh để nhà đầu tư nước ngoài không cư trú đặt lệnh tại Việt Nam thông qua các tổ chức chứng khoán nước ngoài.

Chuẩn bị cơ chế CCP, nâng chuẩn minh bạch

Sự kiện của SSI quy tụ nhiều tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: BTC

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, sau khi được nâng hạng, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và thành viên thị trường nhằm nâng cao tính an toàn, minh bạch và hiệu quả của thị trường.

Một trong những ưu tiên là chuẩn bị cho cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), tiếp tục cải thiện hoạt động thanh toán, quản trị rủi ro và phát triển hạ tầng cần thiết để hỗ trợ các sản phẩm, thông lệ thị trường mới khi phù hợp.

UBCKNN cũng sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin, cung cấp thông tin bằng tiếng Anh và hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, các cải thiện này cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư, tăng cường kỷ luật thị trường và đáp ứng yêu cầu của cơ cấu nhà đầu tư trong nước, quốc tế ngày càng đa dạng.

Thị trường cần có thêm các đợt IPO quy mô lớn

Bên cạnh hạ tầng và minh bạch, một ưu tiên khác được lãnh đạo UBCKNN đề cập là mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nguồn hàng có khả năng đầu tư trên thị trường.

Theo đó, thị trường cần có thêm các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn, chất lượng cao; đồng thời xây dựng cơ chế phù hợp để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện niêm yết và huy động vốn.

Cơ quan quản lý cũng định hướng thúc đẩy niêm yết doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, triển khai các kế hoạch thoái vốn Nhà nước, gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và cải thiện thanh khoản.

Theo ông Hải, khu vực doanh nghiệp FDI đã đóng góp đáng kể vào năng lực sản xuất, xuất khẩu và quá trình Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI đủ điều kiện tham gia thị trường vốn trong nước sẽ góp phần mở rộng nguồn cung chứng khoán chất lượng, đồng thời tạo cơ hội để nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào quá trình phát triển của khu vực này.

Khi quy mô vốn hóa có khả năng đầu tư của thị trường gia tăng, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội nâng mức độ đại diện và phân bổ trong hệ thống đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là thu hút dòng vốn gắn với việc được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế, mà còn hướng tới sự tham gia lâu dài của các nhà đầu tư tổ chức và các mối quan hệ hợp tác đầu tư dài hạn.