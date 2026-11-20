Đoàn do Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh (DHSC) và tổ chức Healthcare UK dẫn đầu, với sự tham gia của đại diện Chính phủ Anh, các tổ chức y tế uy tín như Bệnh viện Nhi Alder Hey, Bệnh viện Chelsea và Westminster, Bệnh viện Mắt Moorfields, Bệnh viện The Christie, cùng các doanh nghiệp công nghệ Y tế tiên tiến như GE HealthCare, Aire Innovate và i5 Health AI.

Các hoạt động trong chuyến thăm tập trung vào một số lĩnh vực như khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, ứng dụng công nghệ số, quản lý bệnh viện và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới.

Phái đoàn Thương mại Y tế Vương quốc Anh làm việc với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng nhằm trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 17/11, tại Hà Nội, phái đoàn tổ chức chương trình gặp gỡ, giới thiệu các giải pháp công nghệ và kết nối doanh nghiệp y tế hai nước. Ngày 18/11, tại Đà Nẵng, đoàn làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan quản lý y tế, các bệnh viện và trường đại học, đồng thời gặp gỡ một số cơ sở khám, chữa bệnh để trao đổi về khả năng hợp tác.

Đáng chú ý, ngày 19/11, Hội thảo Hợp tác Y tế Vương quốc Anh – Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội, do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Healthcare UK tổ chức.

Toàn cảnh Hội thảo Hợp tác Y tế Vương quốc Anh – Việt Nam, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu hai nước. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh)

Hội thảo có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu hai nước, gồm các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế, bác sĩ, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp. Các đại biểu tập trung thảo luận về hợp tác trong cung cấp dịch vụ y tế, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell đánh giá y tế là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thời gian qua, Việt Nam và Anh đã phối hợp trong nhiều hoạt động, từ giám sát, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo y khoa đến nghiên cứu lâm sàng và ứng dụng công nghệ số trong y tế.

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell phát biểu tại Hội thảo Hợp tác Y tế Vương quốc Anh – Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh)

Ông Alex Strugnell bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mở rộng hợp tác từ các hoạt động riêng lẻ sang những chương trình phối hợp sâu rộng và lâu dài hơn.

Giám đốc Thương mại Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Vương quốc Anh Stuart Nelson cho rằng, việc nâng cao chất lượng và đổi mới hệ thống y tế cần có sự chung tay của chính phủ, bệnh viện, trường đại học, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Việc kết hợp kinh nghiệm khám, chữa bệnh, công nghệ, nguồn nhân lực và nguồn vốn đầu tư sẽ giúp hai nước tìm ra những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giám đốc Thương mại Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Vương quốc Anh Stuart Nelson phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh)

Trong hai ngày 19-20/11, phái đoàn tiếp tục thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tại Hà Nội, đồng thời tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu tại Tư dinh Đại sứ Anh.

Đại diện phái đoàn y tế Vương quốc Anh làm việc với Bệnh viện Hoàn Mỹ, trao đổi về khả năng hợp tác giữa hai bên. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh)

Chuyến thăm là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh. Thông qua việc đưa các bệnh viện, tổ chức y tế và doanh nghiệp công nghệ của Anh đến làm việc trực tiếp với các cơ quan, bệnh viện và đối tác Việt Nam, hai bên kỳ vọng mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức và triển khai các chương trình hợp tác lâu dài.

Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển đội ngũ nhân lực và tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ trong hệ thống y tế của hai nước.