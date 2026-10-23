Thúc đẩy hợp tác với UAE về chuyển đổi số và công nghiệp an ninh

Sáng 23/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Mohamed Rashid Bin Taliah, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Các vấn đề nội các Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam – UAE.

Chào mừng ngài Mohamed Rashid Bin Taliah và đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam – UAE qua hơn ba thập niên, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2024.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, Bộ Công an Việt Nam và các đối tác UAE đã tích cực trao đổi đoàn, xây dựng khuôn khổ pháp lý phục vụ trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2016, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2023, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục triển khai hợp tác.

Hai bên thảo luận một số phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn Văn phòng Trao đổi kinh nghiệm UAE đã tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam cử đại diện tham gia hai chương trình trao đổi kinh nghiệm về an ninh, an toàn, quản lý khủng hoảng và công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng.

Thông tin về tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06, phát triển và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ngài Mohamed Rashid Bin Taliah.

Bộ Công an đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại, tự chủ. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ có thể phát huy hiệu quả bền vững khi gắn với yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến mong muốn phía UAE tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam tham gia các chương trình trao đổi kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Công an sẵn sàng cử cán bộ, học viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại các cơ sở đào tạo chất lượng của UAE; mong muốn phía UAE thông tin về khả năng cung cấp học bổng và chương trình đào tạo.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm ngài Mohamed Rashid Bin Taliah.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng mong muốn UAE tiếp tục phối hợp với Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về ma túy và tội phạm (UNODC) thúc đẩy triển khai Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sớm ký Công ước và tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi; đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp an ninh, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ngài Mohamed Rashid Bin Taliah cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Công an Việt Nam, ngài Mohamed Rashid Bin Taliah bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên về hiện đại hóa quản trị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngài Trợ lý Bộ trưởng ghi nhận các nội dung hợp tác Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu; mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để xác định những chương trình phù hợp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện UAE – Việt Nam.