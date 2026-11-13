Thúc đẩy hợp tác với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) về chăm sóc sức khỏe chủ động, thích ứng già hóa dân số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8-11/11/2026. Hai bên đã ra Tuyên bố Tầm nhìn chung, ký kết 11 văn kiện hợp tác và đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 80 tỷ USD vào năm 2030.

Đánh giá cao đóng góp của tỉnh Kanagawa, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026, nhất là việc khai trương Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa ngày 1/11. Tỉnh đã hỗ trợ 33 doanh nghiệp Kanagawa mở rộng hoạt động tại Việt Nam và thu hút 23 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh.

Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2029; duy trì các hoạt động giao lưu, lễ hội, góp phần tăng cường gắn kết nhân dân hai nước.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết chuyến thăm lần này nhằm tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Kanagawa năm 2026, gồm lễ hội tại Đà Nẵng, hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/11. Ông cũng trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học, công nghệ, y tế, nhân lực, văn hóa và du lịch, trong đó có mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động ME-BYO của tỉnh.

ME-BYO tập trung theo dõi giai đoạn chuyển tiếp giữa khỏe mạnh và bệnh tật, giúp nhận diện sớm những thay đổi về sức khỏe, can thiệp kịp thời, góp phần kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Đánh giá cao đóng góp của tỉnh Kanagawa, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cho rằng mô hình ME-BYO của Kanagawa có nhiều kinh nghiệm Việt Nam cần học hỏi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, do đó việc nghiên cứu, tiếp nhận mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, chú trọng phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật có ý nghĩa thiết thực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Y tế tích cực thúc đẩy chương trình hợp tác với tỉnh Kanagawa, không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà cần hướng tới kết quả, sản phẩm cụ thể. Trước mắt, hai bên nghiên cứu xây dựng một số trung tâm mẫu về chăm sóc sức khỏe chủ động, sau đó từng bước đánh giá, nhân rộng tại các địa phương.

Đây sẽ là cơ sở góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, giúp chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng mong muốn Kanagawa chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai một số nhiệm vụ hợp tác với Việt Nam và các địa phương có quan hệ kết nghĩa. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên nguồn lực, xác định là động lực và trụ cột quan trọng cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà lưu niệm ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Về kinh tế, đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa trong kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Kanagawa tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về phát triển nhân lực, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn tỉnh tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam, chú trọng đào tạo kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cụ thể hóa các chương trình hợp tác văn hóa, du lịch, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Kanagawa.

Trân trọng tình cảm và những đóng góp của Thống đốc Kuroiwa Yuji đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Kanagawa tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác đã có, triển khai các chương trình thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu.