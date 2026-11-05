Thúc đẩy hợp tác với Mizuho trong thu xếp vốn dài hạn cho các dự án điện

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước làm việc với Ngân hàng Mizuho. Thành Trung/Bnews.vn

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Đình Phước vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), trao đổi về nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện và các phương án thu xếp tài chính phù hợp cho các dự án của EVN.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước chia sẻ nhu cầu đầu tư của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Những lĩnh vực EVN quan tâm huy động vốn như: hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mở rộng các nhà máy thủy điện, phát triển nguồn điện khí LNG, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện hiện hữu.

Lãnh đạo EVN mong muốn tăng cường hợp tác với Mizuho trong thu xếp nguồn vốn dài hạn cho các dự án điện. Tập đoàn đề nghị hai bên nghiên cứu các phương án tài trợ phù hợp với quy mô, tiến độ đầu tư và đặc thù từng dự án, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ phát triển nguồn và lưới điện.

Về phía Mizuho, đại diện ngân hàng, ông Masafumi Otsuji, Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận Ngân hàng doanh nghiệp khu vực châu Á bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với EVN trên cơ sở quan hệ tài trợ vốn đã có với Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Với mạng lưới đối tác quốc tế, Mizuho có thể hỗ trợ kết nối EVN với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng.

Mizuho cũng đề xuất nghiên cứu phương án phối hợp với Vietcombank, kết hợp nguồn vốn đồng Việt Nam trong nước với nguồn vốn ngoại tệ huy động từ thị trường quốc tế. Theo đó, Vietcombank có thể tham gia thu xếp vốn trong nước, còn Mizuho hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, mở rộng khả năng huy động vốn cho các dự án.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng sử dụng bảo lãnh của các tổ chức tín dụng xuất khẩu để kéo dài thời hạn vay; nghiên cứu cấu trúc khoản vay linh hoạt và các yêu cầu về môi trường khi tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Đồng thời thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các phương án tài trợ phù hợp với nhu cầu đầu tư của EVN./.