Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Quân cảng Ream. (Ảnh: CTV)

Tại Nhà tuần tra chung Quân cảng Ream, Chỉ huy trưởng, Phó Đô đốc Mey Dina và Ban lãnh đạo đã tiếp đón trọng thị Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu. Trong không khí thân tình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo tình hình công tác bảo vệ và quản lý biên giới biển; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); và kế hoạch phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), trong năm 2027, hai bên sẽ tích cực phối hợp, phục vụ triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu (giữa) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo Quân cảng Ream. (Ảnh: CTV)

Tại Trụ sở Cảng tự trị Sihanoukville, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đã thăm, chào xã giao Chủ tịch, Giám đốc điều hành Lou Kim Chhun. Hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế, hợp tác thương mại và vận tải biển giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đánh giá cao sự phát triển của Cảng, mong muốn lãnh đạo Cảng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam qua Cảng và tham dự hoạt động của Tổng Lãnh sự quán thời gian tới.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Về phần mình, Giám đốc điều hành Lou Kim Chhun cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán, mong Tổng Lãnh sự tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Cảng, thúc đẩy hợp tác, giao thương Việt Nam và Campuchia nói chung, hợp tác giữa Cảng tự trị với các doanh nghiệp sản xuất, vận tải biển Việt Nam nói riêng.

Hoạt động thăm, chào lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville đã góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với hai cơ quan chủ chốt tại địa bàn, góp phần vun đắp, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác để quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia phát triển bền vững.