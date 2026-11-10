Thúc đẩy hợp tác với JBIC trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Maeda Tadashi, Chủ tịch JBIC, trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Vũ Oanh)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng gặp lại ông Maeda Tadashi và lãnh đạo JBIC sau chuyến thăm, làm việc tại Hà Nội tháng 10/2026. Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của JBIC đối với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác tài chính, đầu tư giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Trao đổi về hợp tác thời gian tới, hai bên tập trung thảo luận chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Chính phủ Nhật Bản và JBIC trong thúc đẩy các sáng kiến “Cộng đồng Phát thải Ròng bằng không Châu Á” (AZEC) và “Đối tác tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng và tài nguyên châu Á” (POWERR Asia).

Trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam và đối tác Nhật Bản nghiên cứu các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn, nhằm hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng có quy mô và sức lan tỏa lớn tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, các sáng kiến hợp tác này có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Bộ trưởng đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam và đối tác Nhật Bản nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn, góp phần thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng có tính đột phá và sức lan tỏa cao tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Vũ Oanh)

Về huy động nguồn lực phát triển, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, kéo theo nhu cầu lớn về vốn dài hạn để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Vì vậy, bên cạnh phát triển thị trường vốn trong nước, Việt Nam chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Trên cơ sở kinh nghiệm và vị thế của JBIC trên thị trường tài chính quốc tế, Bộ trưởng đề nghị ngân hàng chia sẻ thông lệ, tư vấn về huy động vốn trên thị trường vốn toàn cầu, qua đó góp phần đa dạng hóa kênh huy động, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Về thu hút đầu tư, Bộ trưởng đề nghị JBIC phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ thông tin về xu hướng và nhu cầu của nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời phối hợp thúc đẩy các dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh, hạ tầng thông minh, bán dẫn và điện tử công nghệ cao. Hai bên cũng được khuyến khích tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), qua đó mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tài chính Việt Nam; khẳng định JBIC sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.