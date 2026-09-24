Thúc đẩy hợp tác với Indonesia về di sản, du lịch và kinh tế

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao đổi cùng Ngài Adam Mulawarman Tugio.

Chào mừng Ngài Đại sứ và đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ vui mừng trước những hoạt động trao đổi, kết nối giữa hai bên trong chuyến công tác; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ đối với Huế và mong muốn lắng nghe những đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa địa phương với các đối tác Indonesia.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND thành phố Huế. Đại sứ chia sẻ ấn tượng về cảnh quan, di sản của Huế; cho biết chuyến thăm gợi cho Ngài nhớ đến Yogyakarta, quê hương của mình và cũng là một cố đô.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cho biết, đoàn đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố để tìm hiểu tiềm năng hợp tác. Tại buổi làm việc, Đại sứ đề cập cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp Indonesia và Huế trong một số lĩnh vực như thủy sản, dệt may và công nghiệp thực phẩm; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để xác định những hướng hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương.

Ngài Adam Mulawarman Tugio tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh.

Trao đổi với Đại sứ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, nét tương đồng giữa Huế và Yogyakarta là cơ sở để hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di sản. Thành phố mong muốn được kết nối với các đối tác Indonesia để tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ bảo tồn di tích, cũng như kinh nghiệm quản lý, phát triển đô thị xanh, thông minh.

Về kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, Huế có lợi thế phát triển thủy sản khu vực ven bờ và mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác phù hợp trong lĩnh vực này. Đối với dệt may, thành phố ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, tạo sản phẩm có giá trị cao. Huế cũng quan tâm trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch của Indonesia, trong đó có mô hình du lịch tại Bali.

Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư Indonesia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Huế, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Hai bên sẽ duy trì trao đổi để từng bước hình thành những nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.