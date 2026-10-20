Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản ngày 20-10 của đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan các công nghệ mới trong xây dựng căn hộ, công trình của Tập đoàn Haseko. Ảnh: Ngọc Luận

Làm việc với Tập đoàn Haseko, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Gia Lai; đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị.

Haseko là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ nhà ở, có thế mạnh về thiết kế, thi công tích hợp, ứng dụng công nghệ BIM, quản lý vận hành và cải tạo công trình.

Tại Việt Nam, tập đoàn đã triển khai dự án căn hộ dịch vụ tại Hà Nội từ năm 2017 và đầu tư vào Công ty CP Ecoba Việt Nam năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, tỉnh đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, triển khai Chương trình phát triển đô thị và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh định hướng xây dựng các khu đô thị hiện đại, thông minh, có hạ tầng đồng bộ, không gian xanh và hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Haseko trong phát triển bất động sản và quản lý vận hành nhà ở, tỉnh đề xuất tập đoàn nghiên cứu đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đồng bộ; phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân, chuyên gia và người lao động, trong đó có nhà ở xã hội.

Đồng thời, hai bên có thể hợp tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong thiết kế, thi công, quản lý và bảo trì công trình; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa trái) trao đổi với đại diện Tập đoàn Haseko. Ảnh: Ngọc Luận

Để thúc đẩy các cơ hội hợp tác, Gia Lai cam kết cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện pháp lý; bố trí đầu mối phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư. Tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo Haseko sớm đến khảo sát thực tế, qua đó xác định các dự án phù hợp, hướng đến hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Đại diện Haseko đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gia Lai, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, khảo sát và nghiên cứu những cơ hội hợp tác cụ thể.

Đến thăm, làm việc với Công ty Kubota, trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất, ứng dụng nông nghiệp thông minh và phát triển chuỗi giá trị nông sản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, Gia Lai có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, với nhiều vùng chuyên canh cà phê, cao su, hồ tiêu, mía, sắn, lúa và cây ăn quả.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm, làm việc với Công ty Kubota. Ảnh: Ngọc Luận

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Đây là những lợi thế quan trọng để phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trên cơ sở thế mạnh của Kubota trong sản xuất máy móc nông nghiệp, tự động hóa, nông nghiệp thông minh và công nghệ nước, môi trường, tỉnh đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm.

Trong đó, tập trung phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu; xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn nước; nghiên cứu phát triển cơ sở dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị gắn với đào tạo nhân lực; hợp tác phát triển chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Gia Lai mong muốn trao đổi khả năng ứng dụng các giải pháp cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước phục vụ sản xuất, khu công nghiệp và khu dân cư.

Đây được xem là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, thúc đẩy sản xuất bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện Công ty Kubota. Ảnh: Ngọc Luận

Đại diện Kubota đánh giá, Gia Lai có nhiều tiềm năng nhờ quỹ đất rộng, điều kiện sản xuất đa dạng và các vùng nguyên liệu nông sản thế mạnh. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến các đề xuất xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ kỹ thuật và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để làm rõ nhu cầu cơ giới hóa, điều kiện hạ tầng, vùng nguyên liệu và khả năng phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương; từ đó lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, tổ chức khảo sát thực tế và đánh giá phương án hợp tác phù hợp.

Thông qua các buổi làm việc với Haseko và Kubota, tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, chủ động tìm kiếm nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý phục vụ các lĩnh vực có tiềm năng.

Đây cũng là cơ sở để cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành dự án thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương.