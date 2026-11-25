Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Timor-Leste. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Tại cuộc làm việc với WHO, Trưởng Đại diện WHO tại Timor-Leste Arvind Mathur chia sẻ những thành tựu Timor-Leste đạt được trong xây dựng và phát triển hệ thống y tế kể từ khi giành độc lập, đồng thời nêu những thách thức còn tồn tại, nhất là về nguồn nhân lực, năng lực điều trị chuyên khoa, cung ứng dược phẩm và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại các địa phương.

Đánh giá cao những đóng góp của WHO, Đại sứ Phạm Bình Đàm bày tỏ mong muốn phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Việt Nam để hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng chính sách y tế, trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật.

Hai bên đặc biệt quan tâm đến hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nhất là khám chữa bệnh từ xa. Trên cơ sở những kết quả bước đầu của mô hình thí điểm do WHO hỗ trợ, hai bên nhất trí phối hợp khảo sát thực tế tại địa phương, nghiên cứu kết nối các đối tác Việt Nam nhằm mở rộng mô hình, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân Timor-Leste.

Đại sứ cho rằng, việc Timor-Leste chuẩn bị đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029 là cơ hội để huy động nguồn lực quốc tế, đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống y tế, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động quốc tế, vừa mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Ông Arvind Mathur hoan nghênh các đề xuất của Đại sứ, nhất trí nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế Timor-Leste, làm cơ sở huy động sự tham gia của các đối tác phát triển. Ông cũng cho biết, WHO sẽ khôi phục cơ chế điều phối các đối tác phát triển trong lĩnh vực y tế từ năm 2027 và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tích cực tham gia.

Đại sứ Phạm Bình Đàm làm việc với đại diện KOICA tại Timor-Leste. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Chiều cùng ngày, Đại sứ Phạm Bình Đàm đã có cuộc làm việc với đại diện KOICA tại Timor-Leste.

Các cuộc làm việc nằm trong nỗ lực của Đại sứ quán nhằm tăng cường kết nối với các đối tác phát triển tại địa bàn, phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và công nghệ của Việt Nam, hướng tới thúc đẩy các mô hình hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên, đáp ứng nhu cầu phát triển của Timor-Leste.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)