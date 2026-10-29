Thúc đẩy hợp tác với Amazon về công nghệ số

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với bà Annabel Lee, Giám đốc Chính sách công khu vực ASEAN và Chương trình Chiến lược khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của Amazon Web Services (AWS), thuộc Tập đoàn Amazon.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chào mừng bà Annabel Lee đến thăm, làm việc với Bộ Công an.

Chào mừng bà Annabel Lee đến thăm, làm việc với Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua cơ bản duy trì đà phát triển ổn định, trong đó hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là một trong những trụ cột đột phá.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhắc lại, cuối tháng 9 vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc; đồng thời làm việc với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ, trong đó có Amazon. Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công an trong chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; luôn coi trọng, hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Bà Annabel Lee trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã dành thời gian tiếp.

Về những ưu tiên thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm mong muốn Amazon phát huy vị thế và tầm ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, góp tiếng nói để Chính phủ Hoa Kỳ ghi nhận, đánh giá khách quan, chính xác những nỗ lực, kết quả của Việt Nam liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức và dư thừa công suất trong các kỳ báo cáo theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ, nhất là tại phiên điều trần sắp tới.

Đối với hợp tác trực tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Amazon cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm, thế mạnh để nghiên cứu khả năng hợp tác với Bộ Công an; nghiên cứu thiết lập đầu mối phối hợp trực tiếp, có năng lực kỹ thuật và pháp lý nhằm tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hợp pháp từ cơ quan chức năng Việt Nam.

Hai bên thảo luận một số phương hướng hợp tác thời gian tới.

Cùng với đó, xây dựng quy trình cảnh báo sớm, chia sẻ chỉ dấu tấn công, ứng phó sự cố, bảo toàn chứng cứ và hỗ trợ điều tra những vụ việc nghiêm trọng phát sinh trên hạ tầng đám mây, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đề nghị tăng cường hợp tác về giải pháp kết nối chuyên dụng, thiết kế và quản trị mạng, kết nối giữa trung tâm dữ liệu trong nước với môi trường điện toán đám mây; nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây, hạ tầng số và các dịch vụ liên quan để phát triển giải pháp, sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tặng quà lưu niệm bà Annabel Lee.

Hai bên cần trao đổi về yêu cầu bảo mật, quản lý và lưu trữ dữ liệu; quản lý hạ tầng đám mây, di chuyển hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu; nghiên cứu khả năng hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực kỹ thuật, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và bà Annabel Lee cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Công an Việt Nam, bà Annabel Lee bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an để xác định những lĩnh vực hợp tác phù hợp với thế mạnh của Amazon. Bà Annabel Lee ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác về điện toán đám mây, hạ tầng số và đào tạo nhân lực kỹ thuật.