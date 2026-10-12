Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật về đào tạo nhân lực ngành bán dẫn, AI

Chúc mừng ông Takebe Tsutomu đã tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido vào tháng 8/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp và tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có việc thúc đẩy dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những tiến triển của dự án Trường Đại học Việt Nhật, đề nghị ông Takebe Tsutomu thúc đẩy hợp tác giữa Trường với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục Nhật Bản, nhất là trong đào tạo nhân lực chất lượng cao về bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ông Takebe Tsutomu thúc đẩy hợp tác về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và địa phương hai nước; thúc đẩy chính phủ, chính quyền địa phương Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho thực tập sinh và lao động Việt Nam tại nước này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Ảnh: VGP

Về phần mình, ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của dự án Trường Đại học Việt Nhật, biểu tượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước mà ông đã dành nhiều tâm huyết thúc đẩy.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Trường Đại học Việt Nhật khai giảng khóa đầu tiên. Ông Takebe Tsutomu kỳ vọng trường tiếp tục chuyển mình trong bối cảnh Việt Nam đổi mới giáo dục và đào tạo. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để trường phát triển trong thời gian tới; đồng thời đề xuất chương trình hợp tác phát triển trường theo mô hình “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Qua đó, trường có thể đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Quang cảnh cuộc tiếp tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập năm 2014 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Trường ra đời trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, hướng tới xây dựng mô hình đại học tiên tiến, kết hợp thế mạnh giáo dục và nghiên cứu khoa học của hai nước.

Trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng liên ngành, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo thông tin từ trang chủ Trường Đại học Việt Nhật, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ phát triển trường thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Trường đặt mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đồng thời là cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa hai quốc gia.

Tùng Dương