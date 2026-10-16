Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Thụy Sĩ

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 đã được tổ chức tại Zurich trong các ngày 9-10/6/2026.

Sự kiện do Ban tổ chức SVEF và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đồng tổ chức với chủ đề “Từ sức mạnh song phương đến tác động khu vực: Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Sĩ trong nền kinh tế toàn cầu kết nối”.

SVEF 2026 quy tụ từ 250 đến 300 đại biểu cấp cao đến từ các cơ quan chính phủ, định chế tài chính, doanh nghiệp dẫn dắt và giới học thuật của cả hai quốc gia.

NỀN TẢNG QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SONG PHƯƠNG

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ liên tục ghi nhận những bước phát triển thực chất và bền vững trong hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1971.

Về đầu tư trực tiếp (FDI), tính đến tháng 7/2026, Thụy Sĩ có 244 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Dòng vốn FDI của Thụy Sĩ tập trung mạnh vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, dược phẩm, hóa chất và dịch vụ giá trị gia tăng.

Về thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 1,043 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 716,02 triệu USD, gồm 132,41 triệu USD xuất khẩu và 583,61 triệu USD nhập khẩu.

Thụy Sĩ là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam tại châu Âu đối với nhóm hàng điện tử, máy móc, dệt may, giày dép và nông sản; đồng thời Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Sĩ các mặt hàng thế mạnh như dược phẩm, thiết bị y tế tinh vi, hóa chất và máy móc cơ khí chính xác.

Việc thúc đẩy và thực thi hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ các rào cản thuế quan, bảo hộ sở hữu trí tuệ, tạo xung lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng tốc vượt bậc và mở rộng chuỗi cung ứng sang toàn khu vực ASEAN.

NHIỀU TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA VÀ ĐỊNH CHẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI THAM DỰ

SVEF 2026 quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu từ các tập đoàn công nghiệp - dịch vụ đa quốc gia như Nestlé, ABB, Endress+Hauser, IMT Solution, CONTAGI, Rödl.

Song song đó là sự đồng hành chiến lược từ các tên tuổi lớn trong các lĩnh vực dược phẩm, logistics, tài chính và quản lý công: Roche Pharma, Roche Diagnostics, Novartis, DKSH, Switzerland Global Enterprise (S-GE), Ngân hàng Nam Á, Vietnam Airlines, Cơ quan Hợp tác Phát triển Kinh tế Thụy Sĩ (SECO)...

Sự kiện lần này tập trung vào các hoạt động thực chất như: Đối thoại chính sách cấp cao (Thảo luận về thương mại, việc triển khai các cam kết trong FTA và chương trình nghị sự kinh tế song phương); phiên chuyên sâu đa ngành như chuyển đổi công nghiệp, chuỗi cung ứng thông minh, dịch chuyển tài chính và kết nối thị trường vốn; kết nối trực tiếp giữa các định chế tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp hai bên nhằm chốt các hợp đồng thương mại, đầu tư cụ thể và khảo sát thực địa tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm tại miền Bắc để đánh giá môi trường kinh doanh thực tế của Việt Nam.

Cùng với đó, nội dung nghị sự của diễn đàn được định hình dựa trên 8 trụ cột hợp tác chiến lược nhằm tối ưu hóa tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Một là tài chính và thị trường vốn với trọng tâm khơi thông dòng vốn xuyên biên giới, kết nối Việt Nam với trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của Thụy Sĩ.

Hai là chuyển đổi công nghiệp và chuỗi cung ứng thông qua ứng dụng mô hình sản xuất thông minh và Công nghiệp 4.0.

Ba là hạ tầng và phát triển đô thị với mục tiêu hướng đến phát triển logistics hiện đại, đô thị thông minh và các dự án đối tác công - tư (PPP).

Bốn là năng lượng và phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi năng lượng sạch, ứng dụng chuẩn mực ESG và giải pháp tài chính xanh.

Năm là đổi mới sáng tạo, AI và kinh tế số.

Sáu là y tế và khoa học đời sống. Tập trung vào các giải pháp hiện đại hóa hệ thống bệnh viện, công nghệ y tế (MedTech) và y tế số.

Bảy là giáo dục và nguồn nhân lực, phát triển mô hình đào tạo nghề kép chuẩn Thụy Sĩ, thúc đẩy sáng kiến SVEF Education & Talent và liên kết với Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV).

Tám là khung pháp lý và gia nhập thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý, thực thi sở hữu trí tuệ và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Mục tiêu cốt lõi của diễn đàn là hiện thực hóa các sáng kiến thành Lộ trình Hợp tác SVEF 2026–2030 (SVEF Cooperation Roadmap 2026–2030) với các nhóm chuyên trách và tiến độ triển khai cụ thể.

Việc kết hợp hài hòa giữa năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị chuẩn mực của Thụy Sĩ với quy mô thị trường năng động, nguồn lao động dồi dào và mạng lưới sản xuất linh hoạt của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị lan tỏa bền vững cho toàn khu vực trong thập kỷ tới.