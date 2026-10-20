Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp trong phát triển công nghệ lượng tử

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MST)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định, công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược được Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, phát triển. Với tiềm năng tạo ra những đột phá trong tính toán, truyền thông, cảm biến và đo lường, công nghệ lượng tử mở ra nhiều hướng ứng dụng mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với bảo đảm an toàn thông tin.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ mới.

Trong ngắn hạn và trung hạn, Việt Nam tập trung vào ba hướng chính: đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển; xây dựng hạ tầng công nghệ lượng tử. Đây cũng là những lĩnh vực Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Pháp.

Về nhân lực, Thứ trưởng đề nghị mở rộng cơ hội để các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo, thực tập tại các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp Pháp. Hai bên có thể hình thành các nhóm nghiên cứu chung, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế đồng tài trợ; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận từ xa các thiết bị và nền tảng điện toán lượng tử.

Ông Axel Baroux, đại diện Business France Việt Nam, cho biết, đây là đoàn doanh nghiệp Pháp đầu tiên sang Việt Nam chuyên về công nghệ lượng tử, gồm bốn doanh nghiệp: Quandela, C12, QPerfect và Thales. Các doanh nghiệp giới thiệu năng lực trong những lĩnh vực như điện toán lượng tử quang tử, bộ xử lý lượng tử, mô phỏng hệ thống lượng tử, truyền thông lượng tử và an ninh mạng hậu lượng tử.

Đại diện phía Pháp bày tỏ mong muốn tìm hiểu các ưu tiên của Việt Nam trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lượng tử, từ đó xác định những nội dung hợp tác phù hợp. Phía Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Để cụ thể hóa các nội dung trao đổi, Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị hai bên sớm xác định các dự án hợp tác có mục tiêu, lộ trình, thời hạn thực hiện và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng hỗ trợ về cơ chế, chính sách, kết nối các đối tác và đồng hành trong quá trình triển khai nhiệm vụ hợp tác.

Thứ trưởng mong muốn buổi làm việc trở thành điểm khởi đầu cho những dự án hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.