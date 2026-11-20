Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn tiếp ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Đoàn tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản (JOCVs), ngày 20/11. (Ảnh: Quang Hòa)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chào mừng Trưởng đại diện JICA Việt Nam và 39 tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản tới thăm Bộ Ngoại giao; nhiệt liệt chúc mừng các tình nguyện viên đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; cảm ơn và đánh giá cao các dự án ODA nói chung, chương trình JOCVs nói riêng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản trong suốt 31 năm qua.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA Việt Nam đã báo cáo về tình hình phái cử tình nguyện viên Nhật Bản sang Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành đã tạo điều kiện để Chương trình được triển khai thuận lợi tại Việt Nam.

Đại diện tình nguyện viên công tác trong các lĩnh vực vật lý trị liệu, giảng dạy tiếng Nhật, phát triển văn hoá và du lịch cộng đồng đã chia sẻ cảm nhận về cuộc sống và công việc trong thời gian công tác tại Việt Nam, cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tình nguyện viên trong quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam; bày tỏ yêu mến đất nước, con người, văn hoá của Việt Nam, chia sẻ dự định sẽ quay lại lần nữa sau khi kết thúc nhiệm kỳ phái cử.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Nhật Bản và JICA tiếp tục thúc đẩy hợp tác ODA, mở rộng chương trình phái cử tình nguyện viên sang các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu. (Ảnh: Quang Hòa)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, ngày càng toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao.

Thứ trưởng đề nghị Chính phủ Nhật Bản, JICA tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác ODA giữa hai nước nói chung, chương trình phái cử tình nguyện viên nói riêng, mở rộng phái cử tình nguyện viên sang các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hoàn thiện thể chế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, thúc đẩy giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân…; mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục phát huy hiểu biết và tình yêu đối với Việt Nam, là cầu nối tích cực, đóng góp vào phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước sau khi trở về Nhật Bản.