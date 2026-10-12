Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực thi hành án hình sự

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev, Giám đốc Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang Nga cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Chào mừng Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev và đoàn công tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác tin cậy, thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật trên cơ sở không ngừng củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp và vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga thời gian qua; trong đó có Hội đồng An ninh, các cơ quan an ninh, cảnh vệ, vệ binh quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Kể từ khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau vào tháng 10/2025, các cơ quan chức năng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Trao đổi về tình hình an ninh, trật tự hiện nay, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định, hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các loại tội phạm mới và hành vi vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài đang đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia.

Hai bên điểm qua một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác.

Thực tiễn đó đòi hỏi các cơ quan chức năng Việt Nam và Liên bang Nga phải tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, trong đó có lĩnh vực thi hành án hình sự.

Nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề, hội thảo và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, tổ chức thi hành pháp luật, qua đó xác định những nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev.

Cùng với đó, nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi thường xuyên giữa các đầu mối để kịp thời thông tin, dự báo tình hình, đánh giá những vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý thi hành án và các cơ sở giam giữ.

Bộ trưởng cũng mong muốn, hai bên nghiên cứu khả năng phối hợp xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài, nhất là những vấn đề liên quan đến công dân của mỗi nước đang chấp hành hình phạt tại nước kia, bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, tuân thủ pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan.

Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Một nội dung quan trọng khác là, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua trao đổi chuyên gia, tổ chức tập huấn, chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm chuyên môn. Qua đó, giúp cán bộ hai bên hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của nhau, góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện hợp tác, xác định rõ nội dung và phương thức triển khai nhằm tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev cùng các đại biểu.

Đề cập chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngày 13/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ có cuộc hội đàm với Giám đốc Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, kết quả cuộc hội đàm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Thi hành án hình sự Liên bang Nga, tạo động lực để quan hệ hai bên ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và những kết quả hợp tác tích cực giữa các cơ quan chức năng Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Bày tỏ nhất trí với những định hướng hợp tác mà Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu ra, Đại tướng Arkady Aleksandrovich Gostev khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi nhiệm vụ; qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Liên bang Nga và Việt Nam.