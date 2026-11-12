Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng sâu rộng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: Minh Châu)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Vladimir Putin và mong sẽ tiếp tục có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Lãnh đạo Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, hai nước đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển, do đó cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn để không ngừng thúc đẩy và mở rộng hợp tác, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển rất cao và nhanh hiện nay, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ ký kết Chương trình hành động chung nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác của hai Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã chuyển lời hỏi thăm thân tình của Tổng thống Vladimir Putin đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí.

Bà Valentina Matviyenko mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh, phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước; thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp. Trước mắt, cần hoạch định nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác nhân văn, phát huy tối đa các tiềm năng của cả hai nước.