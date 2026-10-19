Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Italia về thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng

Từ ngày 15-17/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Italia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác có các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Italia (ANAC).

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia và những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Italia thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Italia Francesco Paolo Sisto cùng các đại biểu.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiệp định về tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và Ý định thư về hợp tác giữa Bộ Nội vụ Italia với Bộ Công an Việt Nam, trong đó có việc thành lập Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm.

Việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Thúc đẩy hợp tác tư pháp, đào tạo và chuyển đổi số

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Italia Francesco Paolo Sisto, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và tương trợ tư pháp hình sự đã ký năm 2023; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đầu mối trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Italia Francesco Paolo Sisto.

Thứ trưởng đề nghị phía Italia sớm xem xét, phản hồi các yêu cầu dẫn độ của Việt Nam; thúc đẩy phê chuẩn, triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Đồng thời, mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý trại giam, thi hành án, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư pháp.

Ghi nhận các đề xuất của Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Francesco Paolo Sisto cho biết, dự luật phê chuẩn các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước đã được Thượng viện Italia xử lý vào tháng 5/2026, hiện đang được Hạ viện xem xét.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp Italia khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ tới các cơ quan có thẩm quyền nhằm thúc đẩy phê chuẩn, triển khai Công ước Hà Nội, cũng như sớm xử lý các yêu cầu dẫn độ của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Italia Francesco Paolo Sisto tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Về nâng cao năng lực cán bộ, phía Italia cho biết có nhiều kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp và sẵn sàng chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam theo nhu cầu thực tiễn.

Tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia

Tại buổi làm việc với Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Italia Raffaele Grassi, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Italia Raffaele Grassi.

Thứ trưởng đề nghị phát huy các kênh hợp tác song phương, đa phương, trong đó có INTERPOL để đẩy mạnh chia sẻ thông tin; phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm môi trường.

Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp truy bắt, trao trả đối tượng truy nã trên cơ sở pháp luật mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Italia Raffaele Grassi tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Phó Tư lệnh Raffaele Grassi nhất trí tiếp tục hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ông đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Italia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Italia Raffaele Grassi cùng các đại biểu.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát quyền lực và phòng ngừa tham nhũng

Làm việc với Chủ tịch ANAC Giuseppe Busia, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực và chủ động phòng ngừa sai phạm trong nội bộ.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; đồng thời, đẩy mạnh công khai, minh bạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Chủ tịch ANAC Giuseppe Busia.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Italia về kiểm soát quyền lực và thúc đẩy liêm chính trong khu vực công, Thứ trưởng đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát xung đột lợi ích, tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Thứ trưởng cũng đề xuất chú trọng ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thanh tra, kiểm tra, đánh giá rủi ro và cảnh báo sớm vi phạm; thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chuyên môn hai nước.

Chủ tịch Giuseppe Busia giới thiệu mô hình tổ chức độc lập của ANAC trong hệ thống chính trị Italia, khung pháp lý và chiến lược hoạt động của cơ quan này. Ông nhấn mạnh chức năng phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa thông qua các biện pháp hành chính như giám sát mua sắm công, xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng quốc gia, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo vệ người tố giác.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Chủ tịch ANAC Giuseppe Busia cùng các đại biểu.

Theo Chủ tịch ANAC, cơ quan này chuyên trách quản trị và phòng ngừa tham nhũng bằng các biện pháp hành chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Italia trong chia sẻ dữ liệu, kịp thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý hình sự.

Ông Giuseppe Busia mong muốn hai cơ quan duy trì trao đổi thông tin, xác định cụ thể các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, tăng cường cử cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo chuyên sâu về phòng, chống tham nhũng tại mỗi nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Italia, thúc đẩy phối hợp trong lĩnh vực tư pháp, phòng, chống tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia.