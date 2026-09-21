Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc từ tiềm năng bản địa

Trong các ngày 18-20/9, Đoàn công tác VKBIA do TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch VKBIA làm Trưởng đoàn, đã có chương trình làm việc, khảo sát và kết nối hợp tác tại tỉnh Lai Châu.

Ngày 18/9, đoàn khảo sát khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ và Đồi chè Bản Bo, xã Bình Lư, tìm hiểu cảnh quan, điều kiện tự nhiên, vùng nguyên liệu nông nghiệp và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Tại trụ sở UBND tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì buổi làm việc với Đoàn VKBIA. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Sâm Lai Châu và các thành viên đoàn cùng tham dự.

Tỉnh Lai Châu và Hiệp hội VKBIA tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Tập trung vào nông nghiệp, dược liệu và du lịch

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của Lai Châu trong các lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp, dược liệu, nguồn nhân lực và du lịch. Tỉnh hiện có vùng chè nguyên liệu trên 10.500 ha, gần 13.000 ha cao su và hơn 7.400 ha mắc ca; nguồn lao động hơn 323.000 người.

Đặc biệt, Sâm Lai Châu là loài cây đặc hữu quý hiếm, có 52 loại saponin, đang được tỉnh quan tâm bảo tồn, mở rộng vùng trồng và hướng tới chế biến sâu.

Lãnh đạo tỉnh đề xuất VKBIA kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư vào nông nghiệp thông minh, chế biến Sâm Lai Châu; thúc đẩy hợp tác khoa học - kỹ thuật về giống, gieo trồng, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP như chè, quế, mắc ca tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó là hợp tác về nguồn nhân lực, lao động thời vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh Lai Châu tới người dân, du khách Hàn Quốc.

TS. Trần Hải Linh đánh giá Lai Châu có nhiều dư địa hợp tác với Hàn Quốc, nhất là trong nông nghiệp, khoáng sản và du lịch. Theo ông, đối với nông nghiệp và dược liệu, việc nâng cao giá trị sản phẩm cần gắn với khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn hóa, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Với Sâm Lai Châu, VKBIA định hướng nghiên cứu mô hình hợp tác phù hợp với Hàn Quốc trong các khâu từ giống, kỹ thuật trồng, bảo vệ cây sâm mẹ, kiểm soát dịch bệnh đến phân tích hoạt chất, chiết xuất, chế biến sâu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

UBND tỉnh Lai Châu và Hiệp hội VKBIA ký Biên bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2031. (Nguồn: VKBIA)

Từ vùng nguyên liệu đến thị trường quốc tế

Ngày 19/9, Đoàn VKBIA khảo sát vùng trồng sâm tại xã Khun Há, qua đó tìm hiểu điều kiện sinh trưởng, phương thức canh tác và những yêu cầu thực tế trong phát triển Sâm Lai Châu. Đoàn cũng tham dự Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”, nơi các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về giá trị, tiềm năng và định hướng phát triển loại dược liệu này.

Theo VKBIA, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển ngành nhân sâm, từ vùng nguyên liệu, nghiên cứu khoa học, chiết xuất hoạt chất, chế biến đến xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối, có thể là nguồn tham khảo và hợp tác đối với Lai Châu.

Ngày 20/9, đoàn tiếp tục làm việc với Hiệp hội Sâm Lai Châu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực sâm, tập trung vào công nghệ chiết xuất hoạt chất, chế biến chuyên sâu, nghiên cứu sản phẩm từ sâm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, thương hiệu và phân phối.

Một trong những kết quả đáng chú ý của chuyến công tác là UBND tỉnh Lai Châu và VKBIA ký Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành chương trình, hoạt động và dự án trong thời gian tới.

VKBIA cho biết sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới để kết nối Lai Châu với các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư và hệ thống phân phối Hàn Quốc; hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của tỉnh từng bước tiếp cận thị trường Hàn Quốc và nghiên cứu mở rộng sang các thị trường khác.

Đoàn công tác khảo sát trực tiếp vùng trồng sâm Lai Châu tại xã Khun Há.

Bên cạnh nông nghiệp và dược liệu, VKBIA cũng định hướng nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ, bán dẫn, vật liệu mới, đổi mới sáng tạo, du lịch, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyến công tác từ ngày 18-20/9 được triển khai theo chuỗi khảo sát thực địa, nhận diện tiềm năng, đối thoại với chính quyền, ký kết hợp tác, tiếp cận vùng nguyên liệu, trao đổi khoa học và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Qua đó, Lai Châu và VKBIA từng bước mở rộng không gian hợp tác, hướng tới đưa nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế đến với tiềm năng bản địa, đồng thời đưa những sản phẩm đặc sắc của Lai Châu tiếp cận thị trường quốc tế.