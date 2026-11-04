Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thực thi pháp luật và an ninh hạ tầng trọng yếu

Trong chuyến công tác tại Vương quốc Hà Lan từ ngày 31/10 - 3/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với các đối tác Hà Lan nhằm thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, quản lý trại giam và đảm bảo an ninh cảng biển, an ninh các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trao đổi kinh nghiệm quản lý trại giam và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 2/11, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến làm việc với ông Toon Moolleman, Cục trưởng Cục Quản lý các cơ sở giam giữ Hà Lan và thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động của Trại giam Zeist.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ông Toon Moolleman cùng các đại biểu.

Hai bên trao đổi về tổ chức, hoạt động của hệ thống thi hành án hình sự; công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Giới thiệu khái quát hệ thống cơ sở giam giữ do Bộ Công an Việt Nam quản lý, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao kinh nghiệm của Hà Lan trong tổ chức quản lý, triển khai các chương trình giáo dục, cải tạo và hỗ trợ người chấp hành án trở về cộng đồng.

Ông Toon Moolleman cho biết, hệ thống thi hành án hình sự Hà Lan chú trọng bảo đảm điều kiện giam giữ, lấy giáo dục, cải tạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng làm trọng tâm. Bà Eelke Meijer, Giám đốc Trại giam Zeist chia sẻ thêm về việc bảo đảm các quyền lợi cơ bản và tổ chức hướng nghiệp cho phạm nhân nhằm hạn chế nguy cơ tái phạm.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại giam mở, trại giam thông minh thông qua đào tạo, tập huấn và trao đổi chuyên gia; nghiên cứu hỗ trợ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý trại giam, quản lý dữ liệu và giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm ông Toon Moolleman

Tăng cường ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh cảng biển

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với đại diện lãnh đạo cảng container tự động APM Terminal II tại TP Rotterdam, tìm hiểu mô hình quản lý, vận hành cảng và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong kiểm soát người, phương tiện, điều hành khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, nhất là tại các cảng biển, trung tâm logistics và công trình hạ tầng trọng yếu.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo cảng APM Terminal II.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi giải pháp bảo đảm an ninh cảng container, cảng tự động; phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường biển; chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống điều hành cảng và hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức các chương trình khảo sát, tập huấn, từng bước xác định nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Mở rộng hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật

Ngày 3/11, tại buổi làm việc với bà Guusje Korthais, Phó Tổng vụ trưởng Vụ Chính trị, Bộ Ngoại giao Hà Lan, hai bên trao đổi về những kết quả hợp tác trong quan hệ Việt Nam – Hà Lan hơn 50 năm qua.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Hà Lan trong thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường đối thoại và tạo điều kiện để các cơ quan chức năng hai nước mở rộng hợp tác.

Về an ninh, thực thi pháp luật, phía Việt Nam đề nghị tiếp tục trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế đối thoại, tiếp xúc ở các cấp; triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trong đó có Bản ghi nhớ triển khai Chương trình hợp tác thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn (CAT). Đồng thời, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và phòng, chống tội phạm.

Đoàn cũng đề nghị phía Hà Lan xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước.

Các đối tác Hà Lan bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, nghe Đại biện Việt Nam tại Hà Lan Lê Gia Thịnh thông tin về quan hệ song phương, hoạt động của cơ quan đại diện và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ hai nước và bảo hộ công dân; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tham mưu thúc đẩy hợp tác song phương, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.