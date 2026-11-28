Tại Ottawa, Gatineau và Toronto, Đoàn đã có các cuộc làm việc với các cơ quan liên bang, Liên đoàn các Đô thị Canada (FCM), chính quyền địa phương về quản trị đô thị, thể chế, tài chính xanh và hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm việc với Thứ trưởng Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Thúc đẩy hợp tác cấp liên bang, chuẩn hóa quy hoạch phát triển đô thị

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) Cynthia Termorshuizen, hai bên đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác thời gian qua và khẳng định ý nghĩa thiết thực của dự án "Đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu".

Đồng thời thống nhất mở rộng hợp tác cấp trung ương trong lĩnh vực đô thị và giao thông, tăng cường kết nối các đô thị hai nước, góp phần hiện thực hóa các cam kết tại Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược.

Đoàn công tác tại buổi làm việc với Chủ tịch FCM cùng Ban lãnh đạo.

Làm việc với Chủ tịch FCM Tim Tierney, hai bên trao đổi sâu về xu hướng đô thị hóa và định hướng hợp tác phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là các giải pháp chống chịu lũ lụt, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển cho các đô thị Việt Nam và kinh nghiệm phân cấp thẩm quyền trong mô hình chính quyền đô thị hai cấp, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và Chủ tịch FCM Tim Tierney.

Làm việc với lãnh đạo Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC), Bộ Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng Canada (HICC), Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã chia sẻ thực trạng phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật xây dựng tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò động lực của đô thị đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội và nêu rõ những thách thức về ngập úng và sạt lở.

Buổi làm việc với Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC).

Phía Canada giới thiệu việc tích hợp bắt buộc dữ liệu kịch bản khí hậu tương lai vào hệ thống quy chuẩn xây dựng quốc gia, thay vì chỉ dựa trên số liệu thời tiết lịch sử.

Đoàn cũng tìm hiểu Chiến lược Thích ứng Quốc gia của Canada (5 lĩnh vực, 23 chỉ tiêu) cùng mô hình Quỹ Đô thị Xanh (GMF) và Sáng kiến Lãnh đạo địa phương thích ứng biến đổi khí hậu (LLCA).

Làm việc với Ủy ban Thủ đô Quốc gia Canada (NCC) và Cơ quan Công viên Quốc gia Canada (Parks Canada), Đoàn tìm hiểu cơ chế điều phối đô thị đa cấp vượt qua ranh giới hành chính giữa hai tỉnh bang Ontario và Quebec.

Công cụ cốt lõi của mô hình này là quy trình phê duyệt thiết kế cấp liên bang nhằm bảo đảm hạ tầng và cảnh quan tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quy hoạch bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm việc cùng đại diện NCC và Parks Canada.

Thực tiễn kinh tế tuần hoàn và lộ trình net zero tại các đô thị Canada

Tại các thành phố Gatineau và Ottawa, Đoàn tìm hiểu mô hình quản lý chất thải rắn tuần hoàn theo nguyên tắc 3RVE (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế - thu hồi năng lượng - chôn lấp).

Gatineau áp dụng đồng bộ phí chôn lấp 36 CAD/tấn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và cơ chế tiền cọc - hoàn trả (thu hồi trên 85% bao bì), bắt buộc phân loại 3 thùng tại nguồn và trạm sinh thái (tái chế trên 70%).

Đoàn cũng khảo sát giải pháp thoát ngập úng đô thị tại Gatineau. Tại thành phố Toronto, Đoàn trao đổi chuyên sâu với các cơ quan chuyên môn địa phương về quy hoạch đô thị chống chịu khí hậu và lộ trình net zero vào năm 2040 trong ba lĩnh vực: xây dựng, giao thông vận tải và chất thải rắn.

Đoàn chụp ảnh cùng đại diện chính quyền thành phố Ottawa.

Đoàn cũng khảo sát mặt đường rỗng thấm nước thông minh của Công ty Công nghệ PurePave phục vụ mô hình "Đô thị bọt biển", sử dụng 100% đá granit tự nhiên kết hợp chất kết dính polymer sinh học và cảm biến IoT ngầm, đồng thời trao đổi khả năng ứng dụng trên nền đất yếu, khu vực ven biển và triển vọng hợp tác, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Chuyến công tác mở ra nhiều hướng hợp tác thiết thực giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước.

Các kinh nghiệm về quy chuẩn xây dựng thích ứng khí hậu, phân cấp quản trị đô thị hai cấp, công cụ kinh tế môi trường và tài chính xanh của Canada sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.