Thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển

Đại diện Việt Nam và các nước tham dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Trong gần 50 năm là thành viên của Liên hợp quốc, Việt Nam tích cực tham gia nhiều hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Tình hình quốc tế với nhiều biến động địa chính trị hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, cũng như với các thành viên khác của Liên hợp quốc, vừa giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, vừa đóng góp cho mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, từ 51 nước thành viên khi được thành lập, Liên hợp quốc hiện là “mái nhà chung” của 193 quốc gia thành viên, nơi các nước cùng thảo luận và đưa ra các quyết sách chung đối với những vấn đề toàn cầu như hòa bình và an ninh, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y tế, bình đẳng giới. Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được triển khai ở nhiều khu vực xảy ra xung đột trên thế giới, mang lại điểm tựa vững chắc cho người dân đang ngày đêm sống trong khói lửa của bom đạn.

Nhờ sự dẫn dắt và nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong nâng cao đời sống người dân, cũng như thúc đẩy kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Với những thành tựu đã gặt hái, Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế công nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn.

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng. Việc trở thành thành viên tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh góp phần giúp Việt Nam duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh, thu hút các nguồn lực cần thiết phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Sự hỗ trợ của Liên hợp quốc cũng là một yếu tố giúp Việt Nam mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.

Cùng với sự thay đổi không ngừng của tình hình quốc tế, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đã có những bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ. Từ một nước nhận viện trợ ban đầu, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một đối tác phát triển tin cậy, một thành viên có nhiều đóng góp thực chất, tích cực vào công việc chung của Liên hợp quốc.

Dấu ấn Việt Nam thể hiện đậm nét trên tất cả hoạt động của Liên hợp quốc. Bên cạnh việc đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, Việt Nam tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố, đưa ra sáng kiến mới về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng... Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, là sự khẳng định cho những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam tại tổ chức đa phương này.

Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc trong nhiều năm, Việt Nam luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ đối tác tốt đẹp với các nước thành viên khác của Liên hợp quốc, trong đó có Hoa Kỳ. Hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với nhiều bước tiến to lớn, trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ quốc tế. Những bước tiến trong quan hệ hợp tác, hữu nghị song phương phù hợp nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Bảy tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 118 tỷ USD. Hợp tác an ninh-quốc phòng, giáo dục… đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, nhất là trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ chế của ASEAN.

Việc Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự các kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ không chỉ là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, tinh thần trách nhiệm chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu, mà còn khẳng định sự coi trọng cao độ và quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và Hoa Kỳ.