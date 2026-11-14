Thúc đẩy hợp tác VHTTDL, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Kanagawa

Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji

Chào mừng ông Kuroiwa Yuji cùng đoàn công tác đến Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thể hiện ấn tượng sâu sắc trước những tâm huyết mà Thống đốc Kuroiwa Yuji dành cho Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội. Lễ hội là sự kiện khởi đầu triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ VHTTDL và tỉnh Kanagawa và diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Kanagawa nói riêng.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, Lễ hội tạo không gian để người dân hai nước gặp gỡ, khám phá những nét tương đồng, khác biệt trong văn hóa; qua đó vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng đánh giá cao việc khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến công nghiệp Kanagawa (KIP) tại Việt Nam.

Là văn phòng đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo sáng kiến và sự chủ trì của một chính quyền địa phương Nhật Bản, Thứ trưởng khẳng định, Văn phòng KIP sẽ trở thành đầu mối kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp, du lịch và chuyển giao công nghệ.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá VHTTDL

Cùng với những kết quả hợp tác đã đạt được, Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Bộ VHTTDL và tỉnh Kanagawa sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác VHTTDL, theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã ký kết.

Trong đó, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vào dấu ấn của vở nhạc kịch Công nữ Anio với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Cùng với vở nhạc kịch Công nữ Anio, Thứ trưởng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác để có thêm nhiều vở diễn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng gửi lời mời đến lãnh đạo tỉnh Kanagawa về việc tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026). Thứ trưởng thông tin tại HANIFF lần này có 8 bộ phim của Nhật Bản được trình chiếu, giới thiệu đến khán giả Việt Nam; cùng với đó là tọa đàm về điện ảnh Nhật Bản.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026; chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản có 8 bộ phim.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Bộ VHTTDL sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động, sự kiện giao lưu, quảng bá VHTTDL của tỉnh Kanagawa tại Việt Nam được tổ chức hiệu quả, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai bên.

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji bày tỏ vui mừng được gặp và trao đổi với Thứ trưởng Tạ Quang Đông; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Bộ VHTTDL đối với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam thời gian qua, trong đó có Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội.

Thống đốc cho biết, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và con người Kanagawa đến với người dân Việt Nam. Qua nhiều lần tổ chức, Lễ hội ngày càng trở thành cầu nối giao lưu, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai địa phương, hai nước.

Thống đốc Kuroiwa Yuji mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bộ VHTTDL để duy trì và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trong thời gian tới.

Đồng thời, Thống đốc khẳng định, tỉnh Kanagawa luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy các chương trình kết nối, trao đổi đoàn và hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL; đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.