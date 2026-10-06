Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) cho biết, thời gian qua Việt Nam đã đạt được những tiến triển đột phá khi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số trong chiến dịch “100 ngày”. Trong đó, nổi bật là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình ứng dụng hệ thống phân tán tại các địa phương sang mô hình xử lý tập trung tại các Bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giúp địa phương tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn.

Đánh giá cao kết quả hợp tác với phía Cộng hòa Pháp từ tháng 6/2026 đến nay, ông Nguyễn Công Thành ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đoàn chuyên gia Pháp cũng như việc cử nhiều cán bộ của Văn phòng Chính phủ tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số tại Học viện Dịch vụ công Quốc gia Pháp (INSP).

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Nguyễn Công Thành trao đổi về chuyển đổi số tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Đặc biệt, phía Việt Nam đánh giá cao việc kết nối với các chuyên gia gốc Việt uy tín tại Pháp Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm Khoa Khoa học Máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Viện Bách khoa Paris (IP Paris), đồng thời tái khẳng định sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đối với mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về chuyển đổi số.

Liên quan kế hoạch hợp tác tới đây, ông Nguyễn Công Thành cho biết hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức Khóa đào tạo công nghệ bán dẫn tại Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Phía Việt Nam sẽ rà soát và cử đại diện từ Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tham gia để đạt hiệu quả cao nhất.

Dẫn đầu đoàn chuyên gia Pháp tham dự phiên làm việc, ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển sôi động của quan hệ song phương Pháp-Việt, nhất là sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2026) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Đặc trách Éléonore Caroit.

Ông Romain Busuttil nhấn mạnh hợp tác chuyển đổi số chính là biểu tượng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Dự án do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ đã giúp nuôi dưỡng các cuộc đối thoại chính trị cấp cao bằng những kết quả hợp tác thực chất, cụ thể.

Bày tỏ ấn tượng trước quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị và tiến trình chuyển đổi số tại Hà Nội, ông Romain Busuttil khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm lâu đời trong các lĩnh vực thế mạnh như đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực. Đại diện phía Pháp đánh giá cao những phản hồi tích cực từ cán bộ Việt Nam sau khóa học tại INSP, đồng thời đề xuất kết nối trực tiếp với các học viên này để làm công tác truyền thông, lan tỏa kinh nghiệm trên các kênh mạng xã hội của hai nước.

Chuyên gia Pháp và Việt Nam cùng trao đổi hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Đối với Khóa đào tạo tại Trường đại học khoa học-công nghệ Hà Nội (USTH) - cơ sở giáo dục đại học được xem là điểm sáng trong hợp tác Pháp-Việt, ông Romain Busuttil cho biết, chương trình kéo dài 2 ngày sẽ tập trung vào các công nghệ mới như bán dẫn, mô hình số (Digital Twins) và AI.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã thảo luận về chương trình công tác, khảo sát thực tế tại Pháp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị dữ liệu và đạo đức AI (Phương thức cấu trúc dữ liệu công để tái sử dụng hiệu quả, đồng thời bảo đảm chủ quyền số và bảo vệ quyền riêng tư); phát triển Chính phủ số và cải thiện trải nghiệm người dùng; an toàn thông tin mạng…