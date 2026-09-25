Thúc đẩy hợp tác vận tải hàng không Việt Nam-Liên bang Nga

Đoàn làm việc của Cục Hàng không Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga tại buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội, chiều 24/9. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng làm việc với Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Vladimir Poteshkin nhằm trao đổi các giải pháp tăng cường kết nối và thúc đẩy hoạt động vận tải hàng không giữa hai nước. Kết thúc buổi làm việc, hai bên ký Biên bản ghi nhớ, thống nhất tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 6 hãng hàng không của Liên bang Nga và 2 hãng hàng không của Việt Nam đang khai thác các đường bay giữa hai nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường đã vận chuyển khoảng 1,07 triệu lượt hành khách và 2,8 nghìn tấn hàng hóa. Dự tính cả năm đạt hơn 2 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 50% so năm 2019.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng và Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Vladimir Poteshkin ký Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi việc tăng tần suất trên các đường bay hiện có, bổ sung các điểm khai thác vào Bảng đường bay và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình khai thác, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và mở rộng mạng lưới kết nối.

Được biết, Sun PhuQuoc Airlines đang có kế hoạch khai thác các đường bay thường lệ kết nối các điểm đến của Liên bang Nga với Phú Quốc, với tần suất dự tính 6 chuyến/tuần.

Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất, góp phần phát triển thị trường vận tải hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.