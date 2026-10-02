Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam – Trung Quốc

Chào mừng đoàn công tác của Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, quan hệ hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển tích cực, góp phần củng cố nền tảng quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Các hoạt động hợp tác cụ thể đang góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp Chủ tịch Liên minh các Nhà hát thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc Vương Ninh

Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn phía Trung Quốc đã cử đoàn nghệ thuật Quảng Tây sang biểu diễn trong Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra vào tối qua tại Hoàng thành Thăng Long. Thứ trưởng bày tỏ ấn tượng trước tiết mục múa của các nghệ sĩ Trung Quốc và khẳng định, đây là cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Theo Thứ trưởng, nghệ thuật mở ra những cách thức mới để mỗi quốc gia giới thiệu văn hóa của chính mình. Vì vậy, Bộ VHTTDL mong muốn tăng cường hợp tác văn hóa, nghệ thuật với Trung Quốc thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, tổ chức biểu diễn.

Quang cảnh buổi tiếp

Thứ trưởng cũng đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nghệ sĩ, nhất là ở một số loại hình nghệ thuật truyền thống. Việc hợp tác không chỉ nên dừng lại ở các nhà hát thuộc Bộ VHTTDL mà còn cả những nhà hát ở các địa phương.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô lớn. Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng gửi lời mời đến phía Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc tham gia các sự kiện do Việt Nam tổ chức.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm ông Vương Ninh

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho đoàn, Chủ tịch Liên minh các Nhà hát thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc Vương Ninh đánh giá cao những kết quả hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua.

Ông Vương Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam. Với những nét tương đồng về văn hóa và truyền thống giao lưu lâu đời, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Chủ tịch Liên minh các Nhà hát thế giới mong muốn thời gian tới, các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật của Trung Quốc và Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cùng biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật. Việc tăng cường trao đổi đoàn, giới thiệu các tác phẩm và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật sẽ góp phần tạo thêm những không gian giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Ông Vương Ninh cũng giới thiệu một số hoạt động của nhà hát, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật của Việt Nam với mạng lưới đối tác quốc tế. Qua đó, nghệ thuật Việt Nam có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi. Các nghệ sĩ Việt Nam vì thế có thể tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế.