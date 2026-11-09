Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tham dự hội đàm có đại diện cơ quan quản lý văn hóa, du lịch các tỉnh, thành phố lưu vực sông Hồng của Việt Nam và các châu, thành phố thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cùng doanh nghiệp lữ hành hai nước.

Quang cảnh hội đàm.

Tại hội đàm, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm du lịch liên tuyến, thúc đẩy dòng khách hai chiều và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất cần cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác bằng chương trình xúc tiến, quảng bá thường xuyên; tổ chức khảo sát, xây dựng tour liên kết; phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục xuất nhập cảnh, giao thông và các điều kiện phục vụ khách du lịch qua biên giới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội đàm.

Đại diện các địa phương lưu vực sông Hồng Việt Nam và Trung Quốc cũng đề xuất phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, di sản và bản sắc cộng đồng các dân tộc; tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động quảng bá điểm đến và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp lữ hành hai bên; duy trì hoạt động xúc tiến du lịch thường niên, tạo diễn đàn để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.

Đại biểu phía Trung Quốc phát biểu tại hội đàm.

Các đại biểu cũng đề cập việc nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, thể thao, trải nghiệm và không gian sông Hồng; mở rộng hành trình kết nối nhiều điểm đến của hai nước, tạo thêm lựa chọn cho du khách.