Thúc đẩy hợp tác và giao lưu phụ nữ Việt Nam-Trung Quốc

Đồng chí Lê Thị Thủy (trái), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chào xã giao đồng chí Thầm Di Cầm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ vui mừng được gặp lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Trung Quốc. Bà Lê Thị Thủy cho biết đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, do đó cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện của phụ nữ; mong muốn trao đổi, tham khảo kinh nghiệm và cách làm của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn mở rộng giao lưu giữa phụ nữ trẻ, nữ trí thức, nữ doanh nhân và các tổ chức phụ nữ của hai bên. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, bà Lê Thị Thủy cho rằng giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ hai nước có vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Thời gian qua, hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa được mở rộng cả ở Trung ương và địa phương, nhất là giữa các tổ chức phụ nữ tại các tỉnh biên giới.

Về phương hướng thời gian tới, bà Lê Thị Thủy đề nghị hai Hội tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức hợp tác; tăng cường kết nối giữa các cấp Hội ở địa phương, nhất là các tỉnh biên giới; mở rộng giao lưu giữa phụ nữ trẻ, nữ trí thức, nữ doanh nhân. Hai bên cũng được đề nghị tiếp tục trao đổi, nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình.

Đồng chí Thầm Di Cầm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Hưng /PV TTXVN tại Trung Quốc

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa Thầm Di Cầm chúc mừng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trên cương vị mới, đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ giữa hai tổ chức phụ nữ; nhất trí thúc đẩy hợp tác về phụ nữ, trẻ em tại các khu vực khó khăn, vùng biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, thương mại, kinh tế xanh, đào tạo nhân lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Trước đó, ngày 16/9, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đã gặp Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến. Hai bên trao đổi về công tác đối ngoại nhân dân và vai trò của các tổ chức phụ nữ trong vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Bà Lê Thị Thủy đề nghị tăng cường kết nối hoạt động giao lưu phụ nữ với các kênh giao lưu nhân dân khác; mở rộng giao lưu giữa phụ nữ trẻ, nữ trí thức, nữ doanh nhân và thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ tại địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến đánh giá các nội dung, công việc mà hai bên có thể triển khai phối hợp trong thời gian tới có nhiều tiềm năng, đồng thời cho rằng công tác phụ nữ không chỉ gói gọn trong phạm vi nội địa từng quốc gia mà còn mở ra tầm nhìn toàn cầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào phụ nữ thế giới. Bà hy vọng hai bên sẽ cùng đẩy mạnh phối hợp bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tăng cường giao lưu song phương.

Các cuộc gặp góp phần duy trì và mở rộng giao lưu giữa các tổ chức phụ nữ Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, qua đó tăng cường hiểu biết, tình cảm và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.