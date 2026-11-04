Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vì sự tiến bộ của phụ nữ dưới mái nhà chung ACWO

Các đại biểu chủ trì Cuộc họp

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026, nhằm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Sự kiện góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Quang cảnh Cuộc họp

Phiên làm việc đầu tiên trong chuỗi hoạt động của ACWO có sự tham dự của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; Tổng thư ký, Giám đốc điều hành ban thư ký và đại biểu của các tổ chức thành viên ACWO.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, phát biểu tại Cuộc họp

Khai mạc Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến Hà Nội tham dự các hoạt động của Liên đoàn (ACWO) nhân dịp Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 được tổ chức tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Liên đoàn tại Việt Nam từ ngày 4-5/11, các đại biểu sẽ cùng tham dự Cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn và Ban Lãnh đạo; Phiên Khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22; Phiên Thảo luận chuyên đề; Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch luân phiên Liên đoàn và tham gia các hoạt động trải nghiệm khám phá nét đặp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch Lê Thị Thủy khẳng định, ACWO là mái nhà chung, nơi kết nối các tổ chức phụ nữ quốc gia trong ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, vai trò kết nối, tập hợp và thúc đẩy hành động chung của Liên đoàn càng trở nên quan trọng. Do vậy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết giữa các tổ chức thành viên, phát huy vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.

Các đoàn tham gia Cuộc họp

Mở rộng mạng lưới và tăng cường tiếng nói chung

Tại Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, các đại biểu tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn.

Tại cuộc họp cũng thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Sharifah Hapsah, Tổng Thư ký ACWO và trưởng các đoàn đại biểu thực hiện nghi thức ký văn bản kết nạp Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO

Tiếp đó, các đại biểu thông qua Biên bản Đại hội đồng và Cuộc họp Ban lãnh đạo vào ngày 8/11/2024 tại Philippines; Biên bản Cuộc họp Ban Lãnh đạo của ACWO ngày 27/11/2025 tại Kuala Lumpur; nghe trình bày báo cáo hoạt động ACWO giai đoạn 2025 - 2026.

Các đại biểu cũng đã thông qua chức danh Chủ tịch và Ban Lãnh đạo ACWO nhiệm kỳ 2027-2028. Hiện, Hội LHPN Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026. Trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Liên đoàn dự kiến chuyển giao vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2027-2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc sáng ngày 4/11, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến là các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống, khả năng tiếp cận cơ hội và sự an toàn của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số bao gồm: kinh tế chăm sóc và chăm sóc người cao tuổi; nâng cao hiểu biết, kỹ năng số; hiểu biết về tài chính và an ninh mạng. Phiên họp trao đổi về hợp tác và đại diện của ACWO tại các cơ chế khu vực, quốc tế; việc đăng ký quy chế tư vấn tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), cùng hoạt động của website, Facebook ACWO nhằm tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin.

Các đại biểu tham dự Cuộc họp

Sau phiên làm việc buổi sáng, phiên họp Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 được tổ chức long trọng vào chiều ngày 4/11 với các nội dung nội dung trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn; thảo luận chuyên đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số"và trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.