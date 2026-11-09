Thúc đẩy hợp tác truyền thông các địa phương lưu vực sông Hồng Việt Nam và Trung Quốc

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tham dự hội đàm, phía Việt Nam có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Phía Trung Quốc có đại diện các cơ quan tuyên truyền, báo chí và truyền thông của tỉnh Vân Nam, thành phố Côn Minh, Ngọc Khê, các châu Hồng Hà, Đại Lý, Văn Sơn và một số địa phương trực thuộc.

Tại hội đàm, các đại biểu trao đổi kết quả phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, truyền thông xuyên biên giới, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch.

Đại diện cơ quan truyền thông phía Trung Quốc trao đổi ý kiến tại Hội đàm.

Đáng chú ý, đại diện các cơ quan truyền thông hai nước đã trao đổi, thống nhất 5 sáng kiến thúc đẩy hợp tác truyền thông các địa phương lưu vực sông hồng của Việt Nam và Trung Quốc gồm: Củng cố cơ chế hội đàm, trao đổi và chia sẻ thông tin thường xuyên; tăng cường trao đổi các sản phẩm truyền thông đa phương tiện song ngữ về kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa và du lịch; phối hợp sản xuất các tác phẩm báo chí, tổ chức phỏng vấn và tác nghiệp chung; lan tỏa những câu chuyện về tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Đoàn đại biểu phía Việt Nam cũng đề xuất triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác truyền thông giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai và Trung tâm Truyền thông tích hợp châu Hồng Hà; phối hợp thông tin về Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) và các hoạt động hợp tác lưu vực sông Hồng.

Các sáng kiến hướng tới tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí hai nước, tạo thêm sản phẩm truyền thông chung, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa các địa phương hai bên.