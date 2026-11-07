Thúc đẩy hợp tác truyền thông ASEAN - Trung Quốc trong kỷ nguyên số

Tuần lễ hợp tác truyền thông "Đối tác ASEAN" 2026 thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức truyền thông Trung Quốc và các nước ASEAN, cùng sự góp mặt của các phóng viên đến từ 9 quốc gia. Sự kiện là diễn đàn để các cơ quan báo chí gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những phương thức làm báo phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông hiện đại, đồng thời tìm kiếm cơ hội phối hợp trong sản xuất và phổ biến thông tin.

Khoảng 200 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý và tổ chức truyền thông Trung Quốc, ASEAN tham dự sự kiện

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, truyền thông ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin, giới thiệu những thành tựu phát triển và phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua các chương trình hợp tác, những câu chuyện về đất nước, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc có điều kiện được lan tỏa rộng rãi, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân các nước.

Việc duy trì các cơ chế gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ và hợp tác sản xuất nội dung không chỉ tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động báo chí mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin cởi mở, tăng cường đối thoại và thúc đẩy những giá trị chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đổi mới sáng tạo trong hợp tác truyền thông ASEAN - Trung Quốc

Một trong những nội dung đáng chú ý tại lễ khai mạc là việc công bố "Báo cáo đổi mới sáng tạo truyền thông số và trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN". Báo cáo tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra khi công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các cơ quan báo chí và truyền thông.

Trên cơ sở nhận diện những xu hướng phát triển mới, báo cáo đề xuất tăng cường phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực truyền thông. Đây là những định hướng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cơ sở tham khảo cho quá trình hoạch định chính sách, kết nối chiến lược và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bên trong môi trường truyền thông số.

Các đại biểu trao đổi về cơ hội và thách thức của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động báo chí hiện đại.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tiếp cận công chúng, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng cường khả năng tương tác. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của thông tin, đồng thời nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ mới. Vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực đội ngũ những người làm báo có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng nền truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

Mở rộng hợp tác truyền thông ASEAN - Trung Quốc vì sự phát triển bền vững

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, nhiều kết quả hợp tác mới được giới thiệu cùng các nghi thức khởi động dự án, tiếp nối những hoạt động phối hợp sản xuất nội dung, ứng dụng công nghệ và giao lưu nghiệp vụ đã được triển khai qua các kỳ tổ chức. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực duy trì và mở rộng các hình thức hợp tác, từng bước đưa quan hệ giữa các cơ quan truyền thông đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của mỗi bên.

Từ những kết quả đã đạt được, Tuần lễ hợp tác truyền thông "Đối tác ASEAN" 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực hình thành các chương trình truyền thông phối hợp, mở rộng cơ hội đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thúc đẩy chia sẻ sáng kiến công nghệ. Việc tăng cường kết nối giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên và các tổ chức truyền thông cũng góp phần hình thành mạng lưới hợp tác thường xuyên, tạo điều kiện trao đổi thông tin và nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của môi trường báo chí hiện đại.

Hợp tác truyền thông ASEAN - Trung Quốc tiếp tục được kỳ vọng mở rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững

Đối với các quốc gia trong khu vực, hợp tác truyền thông hiệu quả không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển của ngành báo chí mà còn có ý nghĩa trong việc tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các cộng đồng dân cư. Trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, các hoạt động hợp tác cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông tin, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hợp tác khu vực.

Tuần lễ hợp tác truyền thông "Đối tác ASEAN" 2026 không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu những thành tựu đổi mới sáng tạo, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc tăng cường kết nối báo chí trong thời đại số. Thúc đẩy hợp tác truyền thông ASEAN - Trung Quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững sẽ góp phần củng cố sự hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

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