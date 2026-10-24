Thúc đẩy hợp tác trong phát triển giải pháp chẩn đoán nhanh

Chiều 23/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Milovan Stankov-Puges, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành NG Biotech.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Dược; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Cục Phòng bệnh; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Vụ Hợp tác quốc tế; lãnh đạo Viện Vệ sinh và Dịch tễ Trung ương và Trường Đại học Y Hà Nội.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Chào mừng ông Milovan Stankov-Puges cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà khẳng định, Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế Việt Nam luôn coi công tác chăm sóc sức khỏe người dân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Bộ Y tế hoan nghênh sự hợp tác của NG Biotech với các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng như với các đối tác trong thời gian hiện nay.

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, NG Biotech được giới thiệu là công ty công nghệ sinh học hàng đầu của Pháp, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp chẩn đoán nhanh in vitro tiên tiến, trong đó có các xét nghiệm phát hiện sớm tình trạng kháng thuốc kháng sinh và giải pháp xét nghiệm tại chỗ.

"Với nền tảng công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế của NG Biotech, Bộ Y tế luôn tạo điều kiện theo đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để doanh nghiệp hợp tác, đầu tư phát triển những công cụ chẩn đoán nhanh chóng, chính xác, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Ông Milovan Stankov-Puges, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành NG Biotech phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Ông Milovan Stankov-Puges bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, ông Milovan Stankov-Puges cho biết NG Biotech kết hợp chuyên môn khoa học với kinh nghiệm kinh doanh quốc tế để phát triển và sản xuất các xét nghiệm chẩn đoán nhanh tại Pháp. Trong đó, các xét nghiệm phát hiện sớm cơ chế kháng thuốc có vai trò hỗ trợ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, phòng ngừa nhiễm khuẩn và bổ trợ cho kháng sinh đồ.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành NG Biotech bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài với các cơ sở y tế, bệnh viện của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống kháng thuốc kháng sinh và nghiên cứu y tế.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh

Ghi nhận các đề xuất của NG Biotech, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế luôn hướng tới nâng cao năng lực phát hiện, kiểm soát tình trạng kháng thuốc kháng sinh, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu trọng điểm phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế mong muốn tăng cường chuyển giao công nghệ, mở rộng quy mô các giải pháp chẩn đoán nhanh và chia sẻ chuyên môn khoa học, qua đó tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho hệ thống y tế và người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị NG Biotech xây dựng chiến lược hợp tác kinh doanh dài hạn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và kế hoạch triển khai cụ thể. Bộ Y tế sẽ giao các Cục, Vụ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu, triển khai các dự án của doanh nghiệp tại Việt Nam, bảo đảm phù hợp với quy định, đối tượng và phương thức phát triển nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh của NG Biotech.

"Thông qua đây, Bộ Y tế Việt Nam đồng hành với NG Biotech, tạo điều kiện để người dân Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ và giải pháp y tế chất lượng cao, với chi phí hợp lý nhất", Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tại Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh