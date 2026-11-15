Xã hộiThời sự

Thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis...

Đại Biểu Nhân Dân
104 liên quanGốc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thuc-day-hop-tac-trong-cong-dong-phap-ngu-10443547.html