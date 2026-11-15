Thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thuc-day-hop-tac-trong-cong-dong-phap-ngu-10443547.html