Thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận là niềm hy vọng của một gia đình đã nhiều thập kỷ mong tìm được hài cốt, danh tính người thân hy sinh vì Tổ quốc. Thu nhận và giám định mẫu ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và then chốt của Chiến dịch 500 ngày đêm đang được các cấp, các ngành quyết liệt triển khai.