Thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo đột phá kinh tế biên mậu

Toàn cảnh hội đàm.

Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Hoàng Anh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Tuyên Quang và Bách Sắc đều sở hữu nhiều dư địa phát triển kinh tế nhờ tiềm năng lớn về nông nghiệp đặc sản, du lịch sinh thái cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đây là tiền đề then chốt để hai địa phương cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thương mại, đầu tư thực chất. Việc gia tăng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp sẽ giúp tối ưu hóa thế mạnh kinh tế của mỗi bên, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên và thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống.

Đồng chí Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc trao đổi tại hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy mở chính thức lối mở, chợ biên giới Lũng Làn (Việt Nam) - Lộng Bình (Trung Quốc) tại khu vực mốc 504 và báo cáo, đề xuất đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, kho bãi, đường giao thông kết nối. Tiếp tục phối hợp triển khai xúc tiến thương mại, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp của hai bên gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang đề xuất một số nội dung hợp tác thời gian tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, chế biến nông, lâm sản và phát triển chuỗi cung ứng. Khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, chế biến của nhau; xem xét cơ chế luân phiên tổ chức hội chợ quốc tế. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới; duy trì trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác.

Kết thúc hội đàm, đại diện hai bên tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ tạo động lực mới, góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Bách Sắc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.