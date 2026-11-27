Trong cuộc trao đổi vớiCơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 23 đến ngày 27-11), Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov đã đề cập tới tiềm năng mở rộng hợp tác giữa Saint Petersburg với các địa phương Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Aleksandr Dmitrievich Beglov, Thống đốc Saint Petersburg (Liên bang Nga). Ảnh: TTXVN

- Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov có thể chia sẻ vì sao chính quyền Saint Petersburg xác định Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong danh sách ưu tiên hợp tác?

- Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, tin tưởng sâu sắc. Đối với đoàn đại biểu Saint Petersburg, việc đến thăm và làm việc tại Việt Nam là một niềm vinh dự lớn.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai quốc gia tiếp tục củng cố tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đối với Saint Petersburg, từ năm 2020, hợp tác với Việt Nam đã trở thành hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại. Saint Petersburg là địa phương dẫn đầu tại Liên bang Nga về mức độ hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2025, hai bên đã triển khai hơn 300 hoạt động hợp tác.

Điều quan trọng tôi muốn đề cập là nền tảng lịch sử vô cùng vững chắc của tình hữu nghị hai nước. Hơn 100 năm trước, vào năm 1923, vị lãnh tụ tương lai của Việt Nam khi đó - Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã đặt chân đến thành phố của chúng tôi. Khi đó, Người tới Liên Xô để nghiên cứu kinh nghiệm và tìm câu trả lời cho những vấn đề căn bản nhằm giải phóng Tổ quốc mình khỏi ách thực dân.

Năm 1957, Người một lần nữa trở lại Leningrad trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi ấy, Người đã đến thăm tòa nhà Smolny - nơi hiện đặt trụ sở chính quyền Saint Petersburg. Bởi vậy, nơi đây vẫn lưu giữ kỷ niệm về vị lãnh tụ khai sinh ra nước Việt Nam hiện nay.

Gần đây nhất, vào năm 2023, tại thành phố Saint Petersburg đã khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được đặt cho một con phố và một quảng trường. Từ đó cho thấy, giữa hai bên có rất nhiều sự gắn kết bền chặt cả ở cấp độ chính thức, kinh tế lẫn giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị và hạ tầng giai đoạn 2026-2030, trước sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đại biểu hai bên. Ảnh: Viết Thành

- Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam đã đạt những thành quả gì và trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn đại biểu Saint Petersburg đặt ra những mục tiêu nào?

- Saint Petersburg đang phát triển hết sức năng động quan hệ đối tác với các địa phương của Việt Nam. Chúng tôi đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh Điện Biên, Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, chúng tôi sẽ ký kết thêm một thỏa thuận nữa với tỉnh Hưng Yên. Đây không chỉ đơn thuần là những biên bản ghi nhớ mà là những công việc cụ thể và các dự án cụ thể.

Một trong những hướng hợp tác quan trọng nhất là phát triển hệ thống tàu điện ngầm (metro) tại Thủ đô Hà Nội. Vào tháng 8 vừa qua, tại Saint Petersburg, trong cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, hai bên đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về việc hợp tác. Sau đó, các cuộc đàm phán ở cấp độ thực tiễn đã được tiến hành.

Hiện nay, chúng tôi đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo sau khi Saint Petersburg và Hà Nội ký kết bản ghi nhớ về phát triển đường sắt đô thị.

Thực tế, cả Hà Nội và Saint Petersburg đều nằm ở vùng châu thổ sông. Các chuyên gia của chúng tôi sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong việc thi công các đường hầm ngầm trong điều kiện địa chất như vậy, và sẵn sàng chia sẻ những thành tựu kỹ thuật này.

Bên cạnh đó, hai bên cũng có tiềm năng rất lớn để phát triển quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, trước hết là đóng tàu, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.

- Xin Thống đốc đánh giá tiềm năng về hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam trong thời gian tới?

- Vào tháng 9 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Mạng lưới Tri thức Nga - Việt đã chính thức được khởi động. Tham gia dự án này có 5 tổ chức khoa học và trường đại học lớn của Saint Petersburg.

Chúng tôi dự kiến tiếp tục phát triển Trung tâm Văn hóa Nga - Việt đặt tại Đại học Sư phạm quốc gia mang tên Herzen. Ngay từ bây giờ, đây đã là một trong những diễn đàn chủ chốt tại Nga để trao đổi tri thức giữa sinh viên và các nhà khoa học hai nước.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhìn thấy triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và năng lượng sạch.

Saint Petersburg có rất nhiều thế mạnh để chia sẻ. Các trường đại học và viện nghiên cứu của chúng tôi đã nhiều lần trở thành cái nôi của những phát minh mang tính đột phá và hình thành nên các hướng nghiên cứu khoa học mới - từ toán học, vật lý cho đến các ngành khoa học nhân văn.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Đại học Kỹ thuật Điện quốc gia Saint Petersburg “LETI” và các trường đại học hàng đầu của Việt Nam đang lên kế hoạch hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Hơn thế nữa, chúng tôi dự định mở rộng mô hình hợp tác từ bậc đại học xuống bậc phổ thông. Theo đó, dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường THCS Trưng Vương tại Hà Nội với một trong những trường phổ thông hàng đầu Saint Petersburg.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến các lĩnh vực y tế. Saint Petersburg có một nền y học rất phát triển với hệ thống bệnh viện, trung tâm khoa học và đào tạo y khoa đạt đẳng cấp thế giới.

Trung tâm Ung bướu Saint Petersburg là một trong những cơ sở y tế hàng đầu của Nga. Suốt nhiều năm qua, các chuyên gia của trung tâm đã hợp tác rất chặt chẽ với các đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển mô hình hợp tác tương tự với các trung tâm y tế của Hà Nội, để các bác sĩ hai bên cùng chung tay hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ở cả Nga và Việt Nam.

- Hiện nay, các hoạt động kết nối ở cấp cơ sở và giao lưu nhân dân giữa Saint Petersburg và Hà Nội đang được thúc đẩy ra sao, thưa Thống đốc?

- Chúng tôi đặc biệt coi trọng lĩnh vực này. Việc trao đổi các đoàn đại biểu cùng những dự án hợp tác giáo dục và văn hóa trước hết nhằm bồi đắp cho thế hệ trẻ những tấm gương sáng về tình hữu nghị và sự tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Mùa thu năm ngoái tại Hà Nội, Diễn đàn ngoại giao nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã diễn ra hết sức thành công. Năm nay, Diễn đàn lần thứ hai được tổ chức tại Saint Petersburg và hai bên đã thống nhất sẽ duy trì sự kiện này thường niên.

Bên cạnh đó, suốt nhiều năm qua, chúng tôi đều tổ chức “Tuần lễ Việt Nam” tại Saint Petersburg; vào năm tới, sự kiện này sẽ diễn ra trong tháng 5.

- Xin trân trọng cảm ơn Thống đốc!