Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Tuyên Quang và châu Văn Sơn (Vân Nam, Trung Quốc)

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang Việt Nam tham quan triển lãm, khảo sát thực tế các doanh nghiệp và những sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Văn Sơn.

Lễ hội là sự kiện văn hoá, thương mại thường niên lớn của châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, nhằm tôn vinh cây Tam thất, sản phẩm đặc hữu và là biểu tượng kinh tế của vùng. Văn Sơn hiện là vùng trồng Tam thất lớn nhất Trung Quốc, với tổng giá trị ước đạt trên 450 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2025, tăng hơn 100% so với 10 năm trước. Lễ hội Tam thất Văn Sơn là hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư quốc tế quy mô lớn, thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, trồng và chế biến dược liệu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản vùng cao.

Đoàn công tác cũng khảo sát tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trịnh Bảo Văn Sơn được thành lập năm 2006, đây là bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền cấp II, hạng A quy mô 317 giường bệnh. Bệnh viện kế thừa và phát triển phương pháp điều trị bằng Cửu châm Hoàng Đế Trịnh thị, có nguồn gốc từ tác phẩm y học cổ truyền “Hoàng Đế Nội Kinh”. Đây là phương pháp điều trị mang đặc trưng riêng, được ứng dụng trong điều trị các bệnh như di chứng sau đột quỵ, mất ngủ, bệnh lý đốt sống cổ, viêm khớp dạng thấp và một số bệnh lý khác… Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận trên 50.000 lượt bệnh nhân đến khám và thực hiện trên 3.000 ca phẫu thuật….

Đoàn công tác khảo sát tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trịnh Bảo Văn Sơn.

Trước đó, Đoàn đã dự lễ khai mạc hội nghị phát triển ngành Đông y - dược liệu cổ truyền quốc tế Tam thất Văn Sơn lần thứ nhất và khảo sát tại Công ty Tam thất Miêu Hương Văn Sơn - Cơ sở trồng tam thất dưới tán rừng Lâm trường Hồng Kỳ Văn Sơn.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe quảng bá giới thiệu ngành Đông y dược liệu cổ truyền Tam thất Văn Sơn và tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, công bố những thành tựu quan trọng trong ngành Đông y dược liệu cổ truyền tam thất, tổ chức khai trương chợ đầu mối tam thất do cấp tỉnh, bộ ngành phối hợp xây dựng và tham quan chợ đầu mối tam thất tại vùng sản xuất; hiện nay chợ có tổng diện tích gần 3ha với 398 gian hàng.

Khảo sát tại Công ty Tam thất Miêu Hương Văn Sơn - Cơ sở trồng tam thất dưới tán rừng Lâm trường Hồng Kỳ Văn Sơn. Đây là công ty được thành lập năm 2001, là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuỗi khép kín, bao gồm nghiên cứu và phát triển, trồng trọt, chế biến, lưu kho và tiếp thị các sản phẩm từ cây tam thất.

Đoàn công tác khảo sát tại Công ty Tam thất Miêu Hương Văn Sơn - Cơ sở trồng tam thất dưới tán rừng Lâm trường Hồng Kỳ Văn Sơn.

Cơ sở trồng tam thất dưới tán rừng tại Lâm trường Hồng Kỳ, thuộc Công ty Tam thất Miêu Hương Văn Sơn, có cơ sở sản xuất giống đặt tại thôn Thanh Thủy Đường. Cơ sở được quy hoạch với diện tích trên 100 ha, trong đó diện tích đã xây dựng khoảng 33,3 ha. Tại đây, doanh nghiệp triển khai mô hình trồng tam thất hữu cơ, sinh thái dưới tán rừng, tận dụng điều kiện sinh thái tự nhiên để phát triển vùng trồng nguyên liệu chất lượng cao.

Qua các hoạt động tham quan, khảo sát tỉnh Tuyên Quang mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên và đóng góp xứng đáng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.