Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia đã diễn ra vào ngày 12/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 12/11/2026, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; ông Phùng Văn Thành - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia; cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam. Về phía Malaysia có ông YB Tuan Goh Choon Aik - Ủy viên Hội đồng Bang Penang, Malaysia, phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng; bà Zaimah Osman - Tham tán Thương mại, đại diện MATRADE tại TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Malaysia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Malaysia

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài, ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Là hai thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển kinh tế, đồng thời sở hữu những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau trong thương mại, đầu tư và tham gia chuỗi cung ứng khu vực.

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Malaysia là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng quan tâm đến việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất, kinh doanh và kết nối với các đối tác trong khu vực.

Về thương mại, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia đạt 16,33 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đã đạt khoảng 17,4 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025.

“Những kết quả tích cực gần đây cho thấy, tiềm năng và dư địa hợp tác thương mại giữa hai nước còn rất lớn, tạo nền tảng thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quan hệ kinh doanh trong thời gian tới”, ông Bùi Quang Hưng chia sẻ, đồng thời cho biết thêm, việc cùng tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại, khai thác các ưu đãi, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.

Ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam và Malaysia có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài, ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua hội nghị, ông Bùi Quang Hưng bày tỏ mong muốn: "Các doanh nghiệp hai bên sẽ có thêm thông tin về môi trường kinh doanh, nhu cầu thị trường và những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông sản, thực phẩm, logistics, thương mại và dịch vụ"; đồng thời kỳ vọng với các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa cơ hội để trao đổi cụ thể về nhu cầu và năng lực của mình, tìm kiếm đối tác phù hợp, từ đó hướng tới những hợp đồng, dự án và thỏa thuận hợp tác thiết thực. Quan trọng hơn, các kết nối được thiết lập tại Hội nghị cần tiếp tục được duy trì và phát triển thành những quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài sau khi chương trình kết thúc.

Cục Xúc tiến thương mại với chức năng hỗ trợ xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương và kết nối doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, các hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và khai thác hiệu quả hơn nữa các cơ hội hợp tác giữa hai nước.

"Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp Malaysia tiếp tục quan tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, trao đổi đoàn doanh nghiệp, tham gia hội chợ, triển lãm và các sự kiện xúc tiến thương mại tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả", ông Bùi Quang Hưng nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Chia sẻ tại Hội nghị, ông YB Tuan Goh Choon Aik - Ủy viên Hội đồng Bang Penang (Malaysia), Phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cùng với năng lực ngày càng được mở rộng trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và logistics, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với cộng đồng doanh nghiệp Malaysia, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Bang Penang.

"Tôi tin tưởng việc tăng cường kết nối thương mại giữa Bang Penang và Việt Nam sẽ mở ra những thị trường mới, thúc đẩy các quan hệ đối tác kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của một nền kinh tế ASEAN có năng lực cạnh tranh cao hơn, với mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ. Hội nghị hôm nay cùng phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam trao đổi ý tưởng, tìm kiếm đối tác tiềm năng và nghiên cứu các thỏa thuận hợp tác thương mại cùng có lợi", ông YB Tuan Goh Choon Aik tin tưởng.

Ông YB Tuan Goh Choon Aik - Ủy viên Hội đồng Bang Penang (Malaysia), Phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng cho biết việc tăng cường kết nối thương mại giữa Bang Penang (Malaysia) và Việt Nam sẽ mở ra những thị trường mới.

Tại Hội nghị, ông Phùng Văn Thành - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã đưa ra dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Malaysia trong năm 2026 sẽ vượt xa mức kỳ vọng ban đầu là 18 tỷ USD và sẽ sớm đạt tới cột mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Trong những năm tới, sự hợp tác giữa Việt Nam - Malaysia sẽ càng trở nên quan trọng khi Malaysia định hướng trở thành Trung tâm thương mại toàn cầu, đặc biệt là Trung tâm thương mại hồi giáo toàn cầu. Việc khai thác tiềm năng và sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của cộng đồng hồi giáo không chỉ tại thị trường Malaysia mà còn ở nhiều nước trên thế giới sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai phía.

Theo đó, Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị trường, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp hai nước.

Ông Phùng Văn Thành - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia dự kiến, từ năm 2027 sẽ định kỳ hàng tháng tổ chức ít nhất 1 sự kiện “Mini Coffee Talk - B2B matching” trực tiếp tại Văn phòng Thương vụ, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngoài ra, "Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cũng dự kiến, từ năm 2027, sẽ định kỳ hàng tháng tổ chức ít nhất 1 sự kiện Mini Coffee Talk - B2B Matching trực tiếp tại Văn phòng Thương vụ, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tất cả các sự kiện này đều miễn phí, với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp hai nước".

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác và thảo luận các phương án hợp tác kinh doanh. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Malaysia, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Malaysia và các thị trường liên quan.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị.

Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Theo thống kê, có khoảng 20 doanh nghiệp từ Bang Penang (Malaysia) đến Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nhập khẩu, phân phối vào hệ thống siêu thị tại Malaysia.