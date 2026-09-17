Thúc đẩy hợp tác thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi ký kết Biên bản hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2025 - 2027, Sở Công Thương hai bên đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời lồng ghép nội dung hợp tác với nhiệm vụ phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị đánh giá.

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung đã đạt kết quả cụ thể. Nhất là duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi thông tin, hướng dẫn các quy định pháp luật có liên quan về chính sách thương mại biên giới giữa hai bên; tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục cho thương nhân biên giới và cư dân biên giới thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu được hưởng chính sách ưu đãi mua bán trao đổi hàng hóa của thương nhân biên giới miễn thuế nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới.

Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm tích cực triển khai nhằm quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của mỗi bên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất.

Tại hội nghị, hai bên đề xuất việc phối hợp Bộ Công Thương hai nước quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là việc nâng cấp, mở cửa khẩu, lối mở; bố trí nguồn lực xây dựng cặp chợ biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó, phía Sở Công thương Luông-pha-bang đề nghị phát triển chợ biên giới, hạ tầng logistics, giao thông kết nối từ khu vực Phu Thít Phậng đến cửa khẩu Na Son - Huổi Puốc.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Phông-sa-ly phát biểu tại buổi làm việc.

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân, doanh nghiệp và cư dân biên giới trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cửa khẩu; nghiên cứu, áp dụng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của pháp luật và các hiệp định đã ký kết. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phản hồi các đề nghị của nhau; xác định cụ thể doanh nghiệp, sản phẩm, nhu cầu mua - bán để tổ chức kết nối, nâng cao hiệu quả thực chất của biên bản hợp tác, để đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những nội dung còn hạn chế, hai bên thống nhất, tiếp tục phối hợp triển khai nội dung Biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2027, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng và thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào, phù hợp với định hướng tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.