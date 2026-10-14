Thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Czech từ ngày 11 đến 13/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice và đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ Czech.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice.

Các cuộc làm việc tập trung trao đổi những biện pháp tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và thị thực.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ Việt Nam – Czech sau 76 năm thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Tiệp Khắc trước đây cũng như Cộng hòa Czech ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng Czech tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với nhiều văn bản hợp tác quan trọng được ký kết và triển khai. Nổi bật là Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2017, Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2019 và Hiệp định nhận trở lại công dân năm 2007.

Hai bên đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ Việt Nam – Czech sau 76 năm thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao.

Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, hai bên tích cực phối hợp chia sẻ, xác minh thông tin liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và rửa tiền thông qua kênh INTERPOL cũng như Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Czech tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những đóng góp của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Czech đối với kết quả hợp tác song phương thời gian qua; đồng thời khẳng định vai trò cầu nối tích cực của cộng đồng khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Czech trong việc củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Nhằm đưa hợp tác thực thi pháp luật phát triển tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Czech, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và tội phạm môi trường.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, Thứ trưởng mong muốn hai bên mở rộng trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, an ninh mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường hợp tác đào tạo lực lượng thực thi pháp luật, thi hành án hình sự và xây dựng chính sách phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác thực thi pháp luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai nước triển khai hiệu quả các hiệp định đã ký kết, nhất là Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2019 và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2017; đồng thời sớm xúc tiến đàm phán, ký kết Hiệp định dẫn độ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh phối hợp xác minh thông tin, điều tra chung, truy bắt các đối tượng bị truy nã thông qua kênh INTERPOL và Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Cộng hòa Czech tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng nêu định hướng nghiên cứu thiết lập đường dây nóng nhằm trao đổi thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, bảo đảm an ninh cơ quan đại diện và quản lý xuất nhập cảnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice cùng các đại biểu.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn xử lý kịp thời, hiệu quả các yêu cầu xác minh thông tin từ phía Czech vì lợi ích của nhân dân hai nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân và cơ quan đại diện của mỗi nước trên lãnh thổ nước kia; kiên quyết không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất hợp tác toàn diện, thiết thực từ Bộ Công an Việt Nam; khẳng định phía Czech sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đáng chú ý, ông Adam Šimice đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Công an Việt Nam đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Czech. Theo ông, tham nhũng không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế mỗi quốc gia mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Trên cơ sở đó, đại diện Bộ Tư pháp Czech đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng chính sách tổng thể về phòng, chống tham nhũng, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ người tố giác và bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động vận động chính sách.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Czech Adam Šimice cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Về phía Bộ Nội vụ Czech, đại diện lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát, nhất là việc ký kết các thỏa thuận hợp tác và duy trì trao đổi thông tin tội phạm thông qua Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Czech tại Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Nội vụ Czech khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc hợp pháp tại Czech. Đồng thời, phía Czech nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức đưa người nhập cư trái phép vào Czech và các quốc gia châu Âu thông qua hành vi làm giả giấy tờ tùy thân, bằng cấp.

Cùng tham dự các cuộc làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Dương Hoài Nam đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Czech quan tâm, tham mưu Chính phủ Czech xem xét tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực tại các địa phương của Czech.

Đại sứ Dương Hoài Nam cũng đề nghị phía Czech xem xét miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khi tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những kết quả công tác của Đại sứ quán trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Czech phát triển ngày càng thực chất.

Thứ trưởng đã thông tin tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về tình hình an ninh, chính trị trong nước, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Báo cáo với đoàn, Đại sứ Dương Hoài Nam thông tin về những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt sau khi Việt Nam và Czech nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Cộng hòa Czech của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025.

Theo chương trình công tác, sau chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Czech, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tiếp tục các hoạt động tại Slovakia và Italia.