Thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ cao

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ hy vọng các đối tác Ấn Độ chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, chuyên môn và mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể với cộng đồng khoa học-công nghệ Việt Nam nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đang trở thành một trụ cột chiến lược quan trọng và có tiềm năng rất lớn, có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như củng cố tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia.

Trên tinh thần đó, việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất, đem lại hiệu quả rõ rệt trong hợp tác công nghệ cao giữa hai nước được coi là một trong những điểm nhấn để từng bước hiện thực hóa nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường đã được lãnh đạo hai bên nhất trí trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ hồi tháng 5 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại Hội thảo bàn tròn về Hợp tác Đổi mới sáng tạo công nghệ cao Hà Nội-Ấn Độ, diễn ra ngày 24/9, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường Đại học của hai nước, các đại biểu đã trao đổi về hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ấn Độ; những ưu tiên chiến lược và tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam; các mô hình đối tác công nghệ và công nghệ chuyên sâu, cũng như việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và chuyển đổi công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo quy tụ sự tham dự của hơn 20 đại diện doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học của Ấn Độ, cùng đoàn đại biểu của Ban quản lý Các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội (HHTIP), Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại sứ cho biết Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển mình sâu sắc với những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế, đối ngoại và khoa học-công nghệ. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa phải đích đến cuối cùng.

Lãnh đạo Việt Nam đặt ra khát vọng đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên mới," với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, thời điểm Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực để đưa khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trở thành những động lực tăng trưởng mới, từ đầu tư tài chính, phát triển nguồn nhân lực đến cải cách thể chế.

Nhân hội thảo bàn tròn này, Đại sứ bày tỏ mong muốn các đối tác Ấn Độ chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, chuyên môn và mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể với cộng đồng khoa học-công nghệ Việt Nam nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng.

Hội thảo không chỉ giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mà còn trở thành điểm khởi đầu cho những quan hệ đối tác lâu dài, qua đó mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tại hội thảo, phía Việt Nam giới thiệu về năng lực và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ và sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến tại Việt Nam.

Ông Đoàn Quý Linh - Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, chia sẻ về tiềm năng của Việt Nam và những ưu tiên thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với phía Ấn Độ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Đoàn Quý Linh - Phó Trưởng Ban HHTIP, cho biết Hà Nội đặt ưu tiên hợp tác với phía Ấn Độ theo 2 lĩnh vực chính gồm công nghệ sinh học-dược phẩm và công nghệ thông tin-công nghệ số.

Theo ông Đoàn Quý Linh, đây là hai lĩnh vực Ấn Độ đã nổi tiếng toàn cầu, với những tập đoàn công nghệ tầm cỡ và hệ sinh thái ngành nghề hoàn chỉnh.

Trong thời gian tới, hai bên có thể triển khai các hoạt động cụ thể như các doanh nghiệp Ấn Độ xúc tiến dự án đầu tư nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao tại Hà Nội trên cơ sở các dây chuyền công nghệ tiên tiến sẵn có trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, dược phẩm-khoa học đời sống, robot và ứng dụng robot, công nghệ bán dẫn…, đồng thời hợp tác với các đối tác của Việt Nam thực hiện thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với một số công nghệ mới chưa ứng dụng rộng rãi tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Về phía Ấn Độ, các đại biểu chia sẻ về kinh nghiệm về phát triển các ngành công nghệ cao, đặc biệt là AI và hệ sinh thái khởi nghiệp, chất bán dẫn, RISC-V, AI/ML, thiết bị bay không người lái (UAV), robot và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó là các cơ hội về hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao và các chương trình hợp tác theo hướng đồng nghiên cứu, đồng phát triển.

Về tiềm năng và lợi thế trong hợp tác công nghệ cao giữa hai nước, ông Sudhanshu Mittal - Giám đốc Trung tâm Xuất sắc IoT&AI thuộc tập đoàn NASSCOM, nhận định công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhất để Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Theo ông, sự phát triển nhanh của AI và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Ấn Độ trong việc phát triển những giải pháp có khả năng ứng dụng trực tiếp vào thực tế đang mở ra một trong những cơ hội hợp tác đặc biệt lớn.

Bên cạnh đó là hợp tác về công nghệ sinh học và bán dẫn, tận dụng việc Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh xây dựng năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước.

Ở góc độ của NASSCOM, ông Sudhanshu cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các Trung tâm Xuất sắc dựa trên kinh nghiệm của Ấn Độ để Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng mô hình đã được kiểm nghiệm, chứng minh tính khả thi và cho ra những kết quả cụ thể thông qua 58 trung tâm đang hoạt động trên cả nước.

Tuy nhiên, ông Sudhanshu cũng lưu ý rằng mục tiêu của hợp tác không nên chỉ dừng lại ở việc các doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt Nam đầu tư, thiết lập hoạt động rồi tự vận hành và sở hữu toàn bộ hệ thống. Yếu tố quan trọng hơn là phải giúp Việt Nam xây dựng năng lực tự chủ nên việc hợp tác giữa hai bên cần được thiết kế theo hướng Ấn Độ hỗ trợ tri thức, kinh nghiệm và công nghệ trong giai đoạn đầu, sau đó các doanh nghiệp và đối tác Việt Nam từng bước làm chủ và tự triển khai các hoạt động liên quan.

Các đại biểu bên phía Ấn Độ đưa ra nhiều đề xuất và giải pháp hợp tác thiết thực. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Trong khi đó, đại diện Đại học Galgotias, Tiến sỹ Dhruv Galgotia đánh giá giáo dục đại học, công nghệ và kết nối nguồn nhân lực cũng là những lĩnh vực có triển vọng lớn trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.

Ông cho biết một trong những thế mạnh của Đại học Galgotias là có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và khu vực công nghiệp của Ấn Độ, đồng thời trường đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với hai trường Đại học của Việt Nam.

Trên nền tảng đó, Đại học Galgotias mong muốn tạo điều kiện để sinh viên Ấn Độ và Việt Nam cùng tham gia, chia sẻ hệ sinh thái học thuật-công nghiệp và tiếp cận những cơ hội đào tạo, nghiên cứu cũng như thực hành công nghệ.

Nhà trường mong muốn tận dụng mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp của Ấn Độ cũng như của các trung tâm hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Infosys, Capgemini và HCL.

Những ý kiến chia sẻ tại hội thảo đi theo đúng tinh thần đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ hồi tháng 5 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ, phần mềm, AI và dịch vụ số, trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động với tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh. Vì thế, hai nước cần thúc đẩy hình thành các không gian hợp tác mới về khoa học công nghệ thông qua các dự án quy mô lớn và cơ chế hợp tác dài hạn, xây dựng Đối tác số Việt Nam-Ấn Độ và thúc đẩy mô hình “đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất” để tạo ra những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu./.