Thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, các chuyên gia, nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nhận định về ý nghĩa quan trọng của việc thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa cơ quan lập pháp hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á-Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định, đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.

Theo ông, chuyến thăm góp phần thúc đẩy cơ quan lập pháp của hai nước tiếp tục triển khai các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực lập pháp.

Học giả Trung Quốc cho biết, những năm gần đây, song hành cùng sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng không ngừng phát triển và ngày càng được tăng cường. Nhiều tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Việt Nam đã xác định việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp là yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Giáo sư Thôi Thủ Quân, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước. Nhận định về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước hiện nay, học giả Trung Quốc tóm tắt bằng 4 câu: Nền tảng vững chắc, giao lưu mật thiết, cơ chế toàn diện và nội dung thực chất.

Theo ông, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác thực chất, củng cố nền tảng ủng hộ của người dân, duy trì các lợi ích chung ở cấp độ khu vực và quốc tế.