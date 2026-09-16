Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa tỉnh Phú Thọ và Châu Hồng Hà (Trung Quốc)

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, mở ra không gian phát triển mới dựa trên thế mạnh của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc với Chính quyền Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Châu Hồng Hà, bà La Bình - Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Châu Hồng Hà nồng nhiệt chào mừng đoàn công tác; khẳng định hai địa phương sở hữu nhiều nét tương đồng về địa hình, văn hóa, cùng nằm trên lưu vực sông Hồng giàu tiềm năng.

Nhấn mạnh nền tảng hợp tác bền chặt thời gian qua, Châu trưởng Châu Hồng Hà khẳng định hai bên còn nhiều dư địa để bổ trợ lẫn nhau trong kết nối kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao quà lưu niệm tặng bà La Bình - Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Châu Hồng Hà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Châu Hồng Hà. Đồng chí đã khái quát những tiềm năng, thế mạnh vượt trội của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Trong đó, nhấn mạnh vị trí chiến lược của Phú Thọ: Là trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng khu công nghiệp; đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Châu Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Thống nhất cao với những định hướng của tỉnh Phú Thọ, Châu trưởng Châu Hồng Hà La Bình đề xuất 6 nhóm hợp tác trọng tâm: Tăng cường giao lưu kênh Đảng và Chính quyền; thúc đẩy hợp tác sản xuất công nghiệp xuyên biên giới; mở rộng quy mô thương mại song phương; tăng cường kết nối chuỗi logistics; đẩy mạnh liên kết phát triển văn hóa - du lịch; củng cố hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu thế hệ trẻ.

Đoàn công tác khảo sát địa điểm xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng tại biên giới Bá Sái (Trung Quốc) - Bản Vược (Việt Nam).

Đáng chú ý, phía Châu Hồng Hà đề xuất hai bên phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác “Một doanh nghiệp, hai nước, hai nhà máy” nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phân công lao động sản xuất. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng tuyến logistics xuyên biên giới Hà Khẩu - Phú Thọ - Hà Nội, trọng tâm là phát triển hệ thống logistics chuỗi lạnh, kho bãi hiện đại và vận tải đa phương thức.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hai bên thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Trường Đại học Hùng Vương và Học viện Hồng Hà; mở rộng chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; phối hợp xây dựng các tuyến du lịch xuyên biên giới “Một hành trình - Nhiều điểm đến” và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch hai chiều.

Đoàn công tác khảo sát tình hình phát triển ngành chế biến sâu đá xây dựng tại huyện Bình Biên, Châu Hồng Hà.

Nhân dịp này, lãnh đạo Châu Hồng Hà trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự Hội chợ Kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Trung - Việt (Hồng Hà) năm 2026 và Tuần Hợp tác lưu vực sông Hồng Trung - Việt diễn ra vào tháng 11/2026.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã khảo sát thực địa tại Cửa khẩu thông minh Hà Khẩu, Khu công nghiệp chế biến hàng hóa đặc sắc ASEAN, Khu kinh tế phát triển Mông Tự, địa điểm dự kiến xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng tại biên giới Bá Sái - Bản Vược và các khu vực giám sát hải quan.

Đoàn thăm, làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ cao và chế biến vật liệu mới trên địa bàn Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Đoàn cũng tới thăm, làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ cao và vật liệu mới trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Vân Nam Huệ Đồng, Công ty TNHH Vật liệu mới Vân Nam Gia Thái Lai Mông Tự và Công ty TNHH Công nghệ Tam Hoàn Hồng Hà.

Thông qua chuyến khảo sát thực địa, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã thu thập những kinh nghiệm của tỉnh Vân Nam trong quy hoạch, vận hành khu kinh tế, hạ tầng logistics, phát triển công nghiệp vật liệu mới và thương mại biên giới. Từ đó, tạo tiền đề thực tiễn quan trọng để cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.