Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đón Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chào mừng Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào và Đoàn đại biểu sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đánh giá cao thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, kết quả chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự gắn bó, tin cậy và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Các cuộc hội đàm, hội kiến giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần xác định những định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng, thông qua chuyến công tác lần này, Văn phòng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, chuyển đổi số và hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hiện thực hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh thông báo kết quả hội đàm giữa Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hai nước và Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13.

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động hợp tác thiết thực, được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai Quốc hội, nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Quốc hội mỗi nước.

Tin tưởng quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào mong muốn hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Lê Quang Mạnh phát biểu Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đánh giá cao kết quả Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13 giữa Văn phòng Quốc hội hai nước, cũng như hiệu quả hợp tác trong trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo cán bộ và phối hợp phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, kiện toàn tổ chức bộ máy và chuyển đổi số. Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển hạ tầng số, quản lý, khai thác dữ liệu và vận hành các hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Hai bên cần sớm rà soát, tổng kết việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2022 để cập nhật, bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn; duy trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm định kỳ hai năm một lần, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào năm 2027.

Hội đàm giữa Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Việt Nam; nhất trí với các đánh giá, đề xuất về phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan. Đánh giá cao sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi chuyên môn và nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Quốc hội Lào.

Hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.