Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Hy Lạp

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Ý

Cùng dự buổi tiếp có ông Antonios Papakostas, Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng; Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ.

Chào mừng bà Sotiria Ntouni và Đoàn công tác đến Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Hy Lạp. Là đoàn cấp lãnh đạo đầu tiên của HCA đến làm việc với KTNN Việt Nam, chuyến thăm không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan mà còn mở ra cơ hội chuyển những nền tảng hợp tác hiện có thành các chương trình phối hợp thiết thực, hiệu quả, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi bên. Qua đó, hai cơ quan có thêm điều kiện tăng cường trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực kiểm toán, đồng thời, góp phần tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan trong các diễn đàn kiểm toán quốc tế..

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp tích cực của HCA với KTNN Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Như Ý

Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của HCA thời gian qua, đồng thời, đánh giá cao ủng hộ và phối hợp tích cực của HCA, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đồng thời phát huy hiệu quả phối hợp trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán và thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản trị công.

Giới thiệu về quá trình phát triển và định hướng chiến lược của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, từ khi thành lập năm 1994, KTNN không ngừng hoàn thiện tổ chức, phương thức hoạt động và khuôn khổ pháp lý, từng bước khẳng định vai trò trong kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cùng với thực hiện kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, KTNN đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni và Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Antonios Papakostas. Ảnh: Như Ý

Về định hướng phát triển, KTNN Việt Nam chú trọng hoàn thiện pháp luật, triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu trong hoạt động kiểm toán, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ mong muốn HCA chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hỗ trợ chuyên môn trong những lĩnh vực KTNN Việt Nam quan tâm, nhất là kiểm toán trước hợp đồng, phòng, chống tham nhũng và kiểm toán môi trường, qua đó thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của KTNN Việt Nam, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni giới thiệu về lịch sử hình thành, chức năng và tổ chức hoạt động của HCA - một trong những thiết chế lâu đời của Nhà nước Hy Lạp, được thành lập năm 1833 và duy trì hoạt động liên tục đến nay.

Theo Điều 98 Hiến pháp Hy Lạp, HCA là cơ quan tư pháp độc lập, đồng thời thực hiện chức năng của Tòa án tài chính tối cao và Cơ quan Kiểm toán tối cao quốc gia, với ba nhóm nhiệm vụ chính là tài phán, kiểm toán và tư vấn. Trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, HCA kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn lực công của Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan; thực hiện kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán trước khi ký kết một số hợp đồng mua sắm công có giá trị lớn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam tặng quà cho Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp. Ảnh: Như Ý

Khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của HCA tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có Luật số 4700/2020 về thủ tục và Luật số 4820/2021 về tổ chức. HCA hiện có 150 thẩm phán và khoảng 890 công chức, kiểm toán viên, cán bộ tư pháp, đồng thời tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, là thành viên của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI) và tham gia các nhóm công tác, diễn đàn thuộc INTOSAI, trong đó có lĩnh vực kiểm toán môi trường và đạo đức.

Cảm ơn những chia sẻ của Bà Sotiria Ntouni, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác song phương, chuyển từ phối hợp chủ yếu trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương của INTOSAI sang những hoạt động trao đổi chuyên môn cụ thể, thiết thực và có chiều sâu. KTNN Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của HCA, nhất là trong kiểm toán trước hợp đồng và phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện phương pháp kiểm toán, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Để hiện thực hóa định hướng này, hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên gia và kiểm toán viên; chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu chuyên môn; tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo trong những lĩnh vực cùng quan tâm. Hai cơ quan cũng xem xét xây dựng thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ trao đổi thường xuyên, đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ INTOSAI và cơ chế hợp tác giữa Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và EUROSAI.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam tặng quà cho Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Đánh giá cao nội dung hội thảo chuyên môn giữa KTNN Việt Nam và HCA diễn ra ngay sau buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh đây là hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đánh giá, bảo đảm tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các dự án, đồng thời tăng cường khả năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ tham nhũng, lãng phí từ sớm.

Hội thảo không chỉ tạo cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp chuyên môn mà còn cụ thể hóa định hướng đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, qua đó nâng cao năng lực kiểm toán và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni đánh giá cao những đề xuất hợp tác của KTNN Việt Nam, đồng thời bày tỏ nhất trí với việc ký kết Biên bản ghi nhớ, tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương. Bà khẳng định việc trao đổi đoàn chuyên gia, kiểm toán viên, tổ chức hội thảo và đào tạo chuyên môn sẽ tạo điều kiện để hai cơ quan học hỏi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên, nhất là trong những lĩnh vực như kiểm toán trước hợp đồng, phòng, chống tham nhũng và kiểm toán môi trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Như Ý

Bà Sotiria Ntouni cũng đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo chuyên môn giữa hai cơ quan, coi đây là cơ hội thiết thực để tăng cường hiểu biết, chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chúc bà Sotiria Ntouni cùng các thành viên Đoàn công tác sức khỏe, thành công; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Hy Lạp sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.