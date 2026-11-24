Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: ACC)

Đây là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2026 với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu, truyền thông của các nước ASEAN và Trung Quốc, nhằm đi sâu trao đổi, đóng góp ý tưởng cho việc làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực giữa ASEAN và Trung Quốc, phát huy tốt hơn nữa vai trò nền tảng của ACC.

Tổng Thư ký ACC Trương Lợi Trung nhấn mạnh ý nghĩa kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, cho rằng những năm qua, sự tin cậy về chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Kể từ khi thành lập cách đây 15 năm, ACC đã tích cực thực hiện sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đạt được, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết các chiến lược phát triển và không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng. Với nhiều đối tác và lĩnh vực hợp tác rộng khắp, ACC đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy liên lạc hai chiều và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trước môi trường bên ngoài phức tạp, ACC sẽ thúc đẩy nâng cấp về trao đổi chính sách, hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân, giúp phát huy lợi ích của Hiệp định RCEP và Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0), đẩy mạnh đầu tư và thương mại, mở rộng sang các lĩnh vực then chốt như công nghiệp và chuỗi cung ứng, phát triển xanh và carbon thấp, trí tuệ nhân tạo, liên tục nâng cấp các thương hiệu giao lưu nhân dân và hợp tác chặt chẽ với các đối tác từ mọi lĩnh vực để làm phong phú thêm ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh hai chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất tập trung vào triển vọng cục diện địa chính trị khu vực, phân tích những cơ hội và thách thức mà cả ASEAN và Trung Quốc cùng đối mặt. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng lan rộng sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghệ, việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với hòa bình và sự phát triển của khu vực.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, Học viện Ngoại giao Việt Nam tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Các bên cần tận dụng tối đa các cơ chế đa phương trong khu vực; nhìn nhận một cách hợp lý về sự cạnh tranh công nghiệp và khoảng cách phát triển trong khu vực, nắm bắt các cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi xanh, cũng như sử dụng hợp tác kinh tế-thương mại để củng cố lòng tin chiến lược lẫn nhau. Hơn nữa, thông qua việc tìm kiếm điểm chung trên cơ sở tôn trọng những khác biệt và quản lý tốt các bất đồng, các bên có thể cùng nhau bảo vệ đà phát triển tích cực của khu vực.

Các đại biểu tham luận về chủ đề thứ nhất. (Ảnh: ACC)

Chủ đề thứ hai tập trung vào việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như vai trò nền tảng của ACC. Các đại biểu cho rằng, trong 15 năm qua, ACC đã thiết lập nhiều kênh đối thoại đa dạng và triển khai các dự án trọng điểm, góp phần hiệu quả vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa ASEAN và Trung Quốc; bày tỏ hy vọng, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động trọng điểm, ACC sẽ đẩy mạnh hơn nữa các công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bồi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các địa phương.

Các đại biểu tham luận về chủ đề thứ hai. (Ảnh: ACC)

Thông qua các hoạt động giải thích chính sách, đào tạo chuyên môn và phối hợp truyền thông, ACC có thể góp phần chuyển hóa các đồng thuận cấp cao thành nhận thức chung sâu rộng hơn trong xã hội, từ đó không ngừng củng cố sợi dây liên kết giữa người dân các nước.

Ngoài ra, trong phần thảo luận và đưa ra khuyến nghị, các khách mời đã trao đổi quan điểm về những vấn đề như tăng cường lòng tin, hoàn thiện cách truyền thông về hợp tác, cũng như thúc đẩy sự cộng hưởng trong các chuỗi công nghiệp khu vực.