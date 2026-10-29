Thúc đẩy hợp tác tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững

Sáng 29/10/2026, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực miền Trung và Tổ chức World University Service of Canada (WUSC) trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp địa phương chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Quang cảnh buổi trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp địa phương (Ảnh: PV)

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình; Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực miền Trung Phan Nhật Thanh; Giám đốc quốc gia WUSC tại Việt Nam Đỗ Đăng Tèo cùng đại diện các bên.

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình cho biết, các bên định hướng xây dựng mô hình hợp tác ba bên giữa cơ quan đối ngoại nhân dân, tổ chức tài chính và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, Liên hiệp giữ vai trò kết nối đối tác quốc tế; WUSC hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và nâng cao năng lực; Ngân hàng Nam Á cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, việc kết hợp nguồn lực quốc tế với nguồn tín dụng doanh nghiệp sẽ góp phần tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các mô hình phát triển tiên tiến. Đây cũng là hướng hợp tác thiết thực nhằm hỗ trợ thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi bốn nhóm nội dung gồm nâng cao nhận thức về chuyển đổi xanh; tăng cường năng lực cho hệ sinh thái doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn xanh và định hướng đầu tư bền vững.

Theo đó, các bên dự kiến phối hợp tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm giúp doanh nghiệp nhận diện nhu cầu đầu tư, cập nhật xu hướng phát triển xanh và tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động đào tạo cũng được chú trọng, tập trung vào quản trị rủi ro khí hậu, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Việc tăng cường phối hợp giữa các bên được kỳ vọng tạo thêm kênh hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và quốc tế (Ảnh: PV)

Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh của doanh nghiệp. Trên thực tế, quá trình chuyển đổi thường đòi hỏi nguồn lực đầu tư đáng kể, trong khi nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong xây dựng dự án, đáp ứng tiêu chí tài chính và hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết. Vì vậy, việc kết nối nguồn vốn với hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ những vướng mắc này.

Các lĩnh vực được định hướng khuyến khích đầu tư gồm năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và hạ tầng sinh thái. Đây là những lĩnh vực có khả năng đóng góp vào mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Hoạt động hợp tác cũng được đặt trong định hướng phát triển dài hạn của thành phố. Theo Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026, Đà Nẵng hướng đến trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, có bản sắc riêng và từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu về môi trường, vừa là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với sự phân công vai trò giữa các bên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố sẽ kết nối đối tác quốc tế, giới thiệu các dự án và doanh nghiệp tiềm năng; WUSC hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực thực hành ESG và tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế; Ngân hàng Nam Á nghiên cứu cung cấp giải pháp tài chính, nguồn vốn xanh phù hợp.

Việc tăng cường phối hợp giữa các bên được kỳ vọng tạo thêm kênh hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và quốc tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Đà Nẵng.