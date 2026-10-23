Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Chia sẻ kinh nghiệm giữ ổn định vĩ mô, tạo nền tảng tăng trưởng cao

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33, các phiên họp kín, phiên toàn thể và hoạt động tiếp xúc song phương tập trung trao đổi về triển vọng kinh tế, giải pháp củng cố năng lực tự cường trước biến động toàn cầu. Chương trình công tác của đoàn Việt Nam còn có phiên Đối thoại với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).

Trong phiên thảo luận trọng tâm về kinh tế vĩ mô sáng 20/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn là một trong những diễn giả chính phát biểu cùng lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Việc được mời phát biểu đề dẫn tại phiên đối thoại chính sách then chốt thể hiện sự coi trọng của nước chủ nhà và các thành viên đối với vị thế, uy tín, thành tựu điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Bộ Tài chính

Tham gia thảo luận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ tình hình, triển vọng kinh tế Việt Nam và định hướng điều hành nhằm duy trì ổn định vĩ mô, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027.

Bộ trưởng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 12,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 26%.

Việt Nam cũng đón nhận những đánh giá tích cực khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư, FTSE Russell nâng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Cơ cấu chi ngân sách được tối ưu với tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên khoảng 40%, chi thường xuyên được tiết kiệm nhờ tinh gọn bộ máy hành chính. Nợ công duy trì ở mức an toàn khoảng 35 - 36% GDP, tạo dư địa tài khóa đầu tư hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm.

Bộ trưởng khẳng định kết quả đạt được nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, chính sách tiền tệ linh hoạt và cải cách thể chế. Hướng tới năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ.

Bốn ưu tiên khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển

Sáng 21/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chính thức tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2027. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động của Việt Nam.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên và tổ chức tài chính quốc tế để duy trì đà hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bền vững, bao trùm.

Trên cương vị chủ nhà, Bộ trưởng công bố bốn chủ đề ưu tiên: củng cố thị trường vốn nhằm khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu để nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); đa dạng hóa nguồn lực tài chính phục vụ phát triển tại các nền kinh tế APEC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Các định hướng được nghiên cứu trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với chương trình nghị sự chung.

Trả lời phỏng vấn sau hội nghị, Bộ trưởng cho biết bốn chủ đề nhận được sự đồng thuận cao. Các thành viên kỳ vọng sớm đưa vào thảo luận, xây dựng giải pháp cụ thể; đồng thời sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển lĩnh vực tài chính. “Quan trọng nhất là đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của từng nền kinh tế”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hội nghị đã thông qua Thông báo chung, thể hiện sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ hướng tới khu vực cởi mở, năng động, tự chủ, hòa bình. Các nền kinh tế thống nhất áp dụng chính sách tiền tệ, tài chính linh hoạt, bền vững, giữ ổn định nền tài chính khu vực trước các cú sốc và tác động bất lợi của kinh tế thế giới.

Bên lề hội nghị, chiều 20/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với ông Paschal Donohoe, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tri thức Ngân hàng Thế giới (WBG).

Chia sẻ về động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Nhà nước đã quyết liệt cải cách thủ tục, cắt giảm hơn 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; Quốc hội đang thảo luận chính sách hỗ trợ với các cơ chế mới về đất đai, tài chính, đơn giản hóa thủ tục và thúc đẩy tham gia mua sắm công.

Ông Paschal Donohoe đánh giá cao nỗ lực quản lý ngân sách, củng cố nền tảng tài khóa của Việt Nam; đề xuất đưa tài chính cho MSMEs vào trọng tâm ưu tiên APEC 2027, gắn với chiến lược hỗ trợ MSMEs của WBG. WBG sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nguồn lực tương ứng.

Hai bên trao đổi tiến độ xây dựng Khung Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 - 2032. Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu các gói tài chính ưu đãi, linh hoạt giải ngân, hài hòa và đơn giản hóa thủ tục để sớm hiện thực hóa dự án hợp tác. WBG khẳng định sẵn sàng cử chuyên gia, chia sẻ tri thức, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong suốt tiến trình.

Tăng cường hợp tác, tham vấn kinh nghiệm chuẩn bị cho APEC 2027

Cũng trong chương trình công tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an, Bộ trưởng chúc mừng phía Trung Quốc tổ chức thành công chuỗi hội nghị của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Việt Nam, Bộ trưởng Lan Fo’an khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để duy trì tính liên tục, hiệu quả của hợp tác APEC. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi các nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm, tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao vai trò chủ trì.

Cùng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng làm việc với bà Erin Browne, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế. Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, mong nhận được tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ để hoàn thiện các ưu tiên APEC 2027.

Thứ trưởng Erin Browne đánh giá cao định hướng của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng đồng hành, phối hợp cụ thể hóa thành kế hoạch hành động chi tiết.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng đề nghị thúc đẩy đàm phán cấp kỹ thuật về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế song phương; chia sẻ kinh nghiệm, cơ chế sàng lọc công nghệ đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART); sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động lâu dài.