Phó Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch thứ tư Hạ viện Maroc Mohamed Ouzzine. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ tư Hạ viện Maroc Mohammed Ouzzine, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, tiếp cận thị trường và mở rộng đầu tư. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Maroc, đồng chí đề nghị Maroc tạo thuận lợi cho các tập đoàn sản xuất xe điện, khai khoáng, viễn thông của Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Maroc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzabal. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzabal, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Thượng viện Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án hợp tác dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại Algeria; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata. (Ảnh: TTXVN)

Gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Qarata, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Bahrain ủng hộ và thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bahrain, cũng như tăng cường hợp tác về ngành Halal, năng lượng, hóa chất, sản xuất, sửa chữa tàu biển…

Các nhà lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước đều nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kênh Nghị viện, góp phần nâng tầm quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác giữa các địa phương, cũng như phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, khu vực.